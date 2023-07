Calmejane woest om punaises op Tour-parcours: 'Je kan gewond raken, idioten'

Lilian Calmejane is woedend op de Baskische toeschouwers die zondag vele punaises op het parcours van de Tour de France hadden gestrooid. Het regende daardoor lekke banden in de tweede etappe.

"Ik denk niet dat ik het enige slachtoffer was van een lekke band in de finale. Weet dat je kan vallen en echt gewond kan raken door deze onzin, idioten."

Volgens sportief directeur Thierry Marichal van Cofidis was de verrassende ritwinnaar Victor Lafay de enige renner van zijn ploeg die aan een lekke band was ontsnapt. De Fransman ging in de slotkilometer in de aanval en bleef een favorietengroep van zo'n 25 renners net voor.