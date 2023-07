Vingegaard veegt kritiek van tafel na tweede plek Van Aert: 'Ik vind het onterecht'

De tweede plek van Wout van Aert zondag in de tweede etappe van de Tour de France zorgde in België niet voor het eerst voor kritiek op Jonas Vingegaard. De titelverdediger en de ploegleiding van Jumbo-Visma vinden dat onterecht.

Direct na de finish op de beroemde boulevard Zurriola Hiribidea in San Sebastián slaat Van Aert hard op zijn stuur. 50 meter verderop gooit de 28-jarige Belg een bidon met volle kracht tegen het asfalt.

De frustraties van de alleskunner van Jumbo-Visma zijn simpel te verklaren. De tweede etappe was een van zijn beste kansen op een ritzege deze Tour. Zeker toen hij na de slotklim - de befaamde Jaizkibel - nog de enige sprinter in de voorste groep was. Van Aert won ook de sprint, maar dat was vlak achter de in de laatste kilometer ontsnapte Victor Lafay.

Van Aert besloot na de rit - tegen zijn gewoonte in - om niet met de massaal toegestroomde pers te praten. "Wout is natuurlijk erg teleurgesteld", zei eerste ploegleider Grischa Niermann. "En dat moet ook. We zijn naar de Tour gekomen om etappes te winnen met Wout en dit was een goede kans. Maar het mocht niet zo zijn vandaag en daar balen we flink van."

Had Jonas Vingegaard kopwerk moeten doen?

Het probleem bij de miniversie van de Clásica San Sebastián was dat Jumbo-Visma er in de slotkilometer niet in slaagde om het gat met Lafay dicht te rijden. De Belg Tiesj Benoot en met name de Nederlander Wilco Kelderman deden er alles aan, maar de Fransman van Cofidis was te sterk. "We kwamen net één mannetje tekort", zei Kelderman.

Dat mannetje had Vingegaard kunnen zijn. Hij was de vierde Jumbo-Visma-renner in de voorste groep, maar deed geen kopwerk. De Deen focust zich volledig op de eindzege en was daarom alleen bezig met geen tijd verliezen op zijn grote rivaal Tadej Pogacar.

Voor de Belgische media was het nieuw bewijs dat Vingegaard niet voor Van Aert wil werken, terwijl dat andersom wel vaak gebeurt. Niermann vindt dat onzin. "Áls er vandaag iemand bij ons een fout heeft gemaakt, schrijf dat dan alsjeblieft toe aan mij", zei de Duitser.

"Op het moment dat Lafay wegreed, heb ík de call gemaakt dat Jonas niet op kop moest gaan rijden. En dat zijn focus moest zijn om in het wiel van Pogacar te zitten. Achteraf kun je misschien zeggen Jonas wel wat kopwerk had kunnen doen, maar ik was ervan overtuigd dat Wilco en Tiesj het gat met Lafay dicht konden krijgen. Helaas is dat niet gelukt."

Vingegaard zelf werd in San Sebastián ook geconfronteerd met de kritiek op hem. "Ik vind het onterecht", zei hij. "Ik denk dat ik Wout vandaag wel degelijk geholpen heb, namelijk door niet door te rijden met Pogacar toen we met z'n tweeën weg waren na de Jaizkibel. Daar had ik voor mezelf kunnen kiezen, maar dat heb ik niet gedaan. Ik ben net als iedereen bij de ploeg erg teleurgesteld dat Wout niet gewonnen heeft vandaag. Dat wilden we allemaal heel graag."

Van Aert krijgt nog genoeg kansen op een ritzege

Jumbo-Visma heeft vorig jaar laten zien dat het heel succesvol kan zijn met verschillende (hoofd)doelen in de Tour. De Nederlandse ploeg pakte de eindzege met Vingegaard, terwijl Van Aert drie ritten én het puntenklassement op zijn naam schreef.

Ook deze zomer wil Jumbo-Visma scoren op meerdere vlakken. Daar verandert de teleurstellende finale van zondag niks aan. "Wout krijgt ook nu de vrijheid om voor zijn eigen kansen te gaan", aldus Niermann.

"Maar wat je vandaag zag, is dat iedereen aan het einde naar ons keek. Dat is geen kritiek, het is begrijpelijk. Maar met een kopman in de ploeg die de Tour wil winnen, is het voor ons lastig om altijd álle aanvallen te counteren. Desondanks gaat Wout deze Tour echt nog wel zijn kansen krijgen om een rit te winnen. En met deze supervorm moet die zege ook kunnen lukken."