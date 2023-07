Fransman Lafay stunt in Tour de France: 'Had voor de verandering eens een plan'

Victor Lafay verraste zondag ook zichzelf met zijn overwinning in de tweede etappe van de Tour de France. De Fransman van Cofidis sprong in de slotkilometer weg uit de groep met favorieten en hield stand.

Lafay had zich zaterdag al laten gelden in de openingsrit, toen hij op het laatste klimmetje met Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard even voorop reed. Zondag doorstond hij de Jaizkibel, om er in de laatste kilometer alleen vandoor te gaan.