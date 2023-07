Lafay verrast favorieten in spectaculaire Tour-rit, Pogacar loopt uit op Vingegaard

Victor Lafay heeft zondag verrassend de tweede etappe in de Tour de France gewonnen. De Fransman verraste een groep met favorieten in een lastige heuvelrit door Baskenland. Tadej Pogacar liep in het algemeen klassement uit op Jonas Vingegaard.

De 27-jarige Lafay sprong in de slotkilometer weg uit een favorietengroep van zo'n 25 renners. De Cofidis-renner bleef het aanstormende peloton maar net voor en boekte de mooiste zege uit zijn carrière.

Wout van Aert eindigde kort achter Lafay als tweede. Pogacar kwam als derde over de finish en liep daardoor iets uit op Vingegaard, die als achttiende finishte. Onderweg pakte de Sloveen ook al acht bonificatieseconden op de top van de Jaizkibel, terwijl de Deen zich tevreden moest stellen met vijf seconden.

Zodoende liep Pogacar zeven seconden uit op Vingegaard. In het algemeen klassement klimt 'Pogi' naar de tweede plaats en heeft hij zes seconden achterstand op Adam Yates, die zaterdag de openingsrit won. Simon Yates staat op zes tellen derde en Jonas Vingegaard is op zeventien seconden de nummer zes.

Bolletjestruidrager Powless lang in de aanval

In de tweede etappe over 208,9 kilometer van Vitoria-Gasteiz naar San Sebastián kreeg het peloton een lightversie van Clásica San Sebastián voorgeschoteld. Na twee beklimmingen van de derde categorie en twee van de vierde categorie wachtte in de finale de beroemde Jaizkibel. De finish lag kort na die klim van de tweede categorie.

De rit werd lange tijd gekleurd door drie vroege vluchters. De Amerikaanse bolletjestruidrager Neilson Powless ging samen met de Fransman Rémi Cavagna en de Noor Edvald Boasson Hagen op avontuur.

Het trio bouwde een voorsprong van vijf minuten op en zag die met nog 100 kilometer voor de boeg langzaam teruglopen. Terwijl Powless op de Côte d'Alkiza zijn leidende positie in het bergklassement veiligstelde, moest Cavagna vooraan lossen.

Met nog 36 kilometer te gaan liet Powless op de Côte de Gurutze, de voorlaatste gecategoriseerde klim, ook Boasson Hagen achter. De Amerikaan begon vervolgens met een voorsprong van ruim anderhalve minuut op het peloton aan de beklimming van de Jaizkibel.

Pogacar pakt bonificatieseconden op top Jaizkibel

Op de beroemde klim moest Mathieu van der Poel al snel lossen uit het peloton, dat snel verder uitdunde na kopwerk van UAE Team Emirates. De voorsprong van Powless slonk ondertussen als sneeuw voor de zon en op enkele kilometers van de top zat zijn avontuur erop.

Pas vlak voor de top barstte het vuurwerk los bij de favorieten. Simon Yates ging in de aanval en kreeg Pogacar en Vingegaard met zich mee. Pogacar sprokkelde bovenaan acht bonificatieseconden, waarna de twee Tour-favorieten samen verdergingen in de afdaling.