Weinig regio's in de wereld zijn zo verslingerd aan wielrennen als het Baskenland. Dat bleek afgelopen weekend ook weer tijdens de start van de Tour de France. "Die Basken gaan voor íédereen helemaal tekeer."

Het eerste wat je ziet bij het verlaten van het metrostation San Mamés, is een standje waar de ikurrina verkocht wordt. De Baskische vlag - rood met een groen-wit kruis - is bekend bij elke wielerliefhebber. De driekleur is altijd zeer aanwezig bij grote koersen. Al is het maar omdat de Basken die de vlaggen zwaaien, meestal de fanatiekste fans zijn.

Op deze zaterdagochtend staan die supporters voor het voetbalstadion van Athletic Club, dat voor de eerste etappe van de Tour een fraai decor is voor de presentatie van de 176 renners.

Volg al het nieuws over de Tour de France Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Tour de France Blijf met meldingen op de hoogte

De zeven Baskische Tour-deelnemers - met podiumkandidaat Mikel Landa voorop - worden vanzelfsprekend het hardst toegejuicht. Maar de Basken zwaaien net zo makkelijk met hun vlaggen voor buitenlandse sterren als Tadej Pogacar en Wout van Aert.

"Die Basken gaan voor íédereen helemaal tekeer. Zeker als ze genoeg gedronken hebben", zegt Wout Poels met een lach. "Ja, het was wel een mooi sfeertje hier."

Wilco Kelderman wist dat al vóór het Grand Départ in Bilbao. De Jumbo-Visma-renner startte in zijn carrière twee keer in de Ronde van Baskenland en hij reed vier keer de Baskische klassieker Clásica San Sebastián. "Er zijn weinig regio's in de wereld waar wielrennen zo populair is als in het Baskenland", stelt hij. "Het is hier altijd heel mooi om te fietsen, ondanks de lastige parcoursen. Het is prachtig dat de Tour hier begon."

De Baskische vlag was niet te missen bij de Tour-start. Foto: Getty Images

Tour de France van 1992 startte ook in het Baskenland

Het Baskenland mocht de start van de grootste wielerkoers ter wereld één keer eerder organiseren. In 1992 was het Grand Départ in San Sebastián en won Miguel Induráin - de succesvolste Baskische renner ooit - de proloog.

Het was een totaal andere tijd, want de ETA was toen nog volop actief. De afscheidingsbeweging - die van 1959 tot 2018 streed voor een onafhankelijk Baskenland - pleegde regelmatig (bom)aanslagen en dus was er ook de vrees voor een incident tijdens de Tour.

De toenmalige burgemeester van San Sebastián probeerde iedereen gerust te stellen. In een persbericht stelde hij dat Basken te veel van wielrennen houden om een aanslag te plegen tijdens de grootste wielerwedstrijd ter wereld.

Desondanks ontplofte er in de nacht voor de proloog een bom op een parkeerplaats van een hotel in San Sebastián. Een auto van de Franse televisie was verwoest, maar er raakte niemand gewond. "Over het algemeen hielden we een positief gevoel over aan die start in het Baskenland", zei voormalig Tour-baas Jean-Marie Leblanc deze week tegen Ouest-France.

Daan de Ridder is wielerverslaggever Daan verslaat voor de zevende keer de Tour de France voor NU.nl. Lees hier meer verhalen van Daan.

Baskenland krijgt gele trui voor wielerfans

De dreiging van de ETA is inmiddels voorbij. De beweging hief zichzelf vijf jaar geleden op. Het was daarom een kwestie van tijd voordat de Tour terugkeerde in de fietsgekke regio. Tour-baas Christian Prudhomme gaf het Baskenland deze week niet voor niks "de gele trui voor wielerfans".

Oud-renner Juan Manuel Gárate noemt zijn regiogenoten echte wielerkenners. "Baskische fans gaan niet alleen naar een koers om naast renners te rennen en een foto te maken", zegt de ploegleider van EF Education-EasyPost. "Ze weten echt veel van de koers en respecteren alle coureurs. Dat komt doordat elk dorp in het Baskenland een eigen wielerclub heeft."

Volgens Omar Fraile moet je heel goed je best doen om een Bask te vinden die níét van fietsen houdt. "Je hebt het kunnen zien aan de vele fans die zaterdag en zondag langs de kant van de weg stonden", zegt de 32-jarige INEOS Grenadiers-renner, die opgroeide net buiten Bilbao. "De mensen houden hier écht van fietsen."

"Het ging hier in het Baskenland al maanden over de Tour-start. Het was een droom om dit mee te mogen maken. Hopelijk hebben veel kinderen gekeken en willen ze nu ook gaan fietsen." Glimlachend: "Voetbal is nog altijd de populairste sport onder Basken. Behalve afgelopen weekend, het draaide even alleen maar om wielrennen."