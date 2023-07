NU+ Het jongensboek van Adam en Simon Yates: 'Onze ouders zullen blij zijn'

Adam en Simon Yates schreven zaterdag een fraai jongensboek in de openingsetappe van de Tour de France. De tweelingbroers streden in Bilbao tegen elkaar om de ritzege en de eerste gele trui. "Ze gingen elkaar niks cadeau geven."

Ergens langs het parcours van de eerste rit van de Tour kijken Susan en John Yates in hun camper naar de televisie. De ouders van Simon en Adam reizen al jaren naar wedstrijden van hun fietsende zoons. Maar van het scenario dat zich deze zaterdag in het Baskenland ontspint, zullen ze nooit gedroomd hebben.

"Ik denk niet dat mevrouw Yates vandaag naar de finale durfde te kijken", zegt ploegleider Matt White van Jayco AlUla, het team van Simon, met een lach. "Want ze vindt het in normale omstandigheden vaak al te spannend."

Normaal is het nu zeker niet. In de afdaling van de Côte de Pike, de slotklim van de eerste etappe, is Adam weggesprongen uit de voorste groep en uitgerekend Simon is de enige renner die hem kan volgen.

De Britse tweeling verdedigt met succes een kleine voorsprong op de achtervolgers en mag daardoor in Bilbao tegen elkaar strijden om de winst. Adam is net wat sterker in de lastige slotkilometer en wint de bijzondere broedertwist.

"Hoe vaak gebeurt het nou dat twee broers samen aan kop rijden in de Tour de France?", zegt Adam na afloop met een grote glimlach. "Het was een prachtige ervaring. Voor mij, voor mijn broer en ongetwijfeld ook voor mijn ouders. Ik heb hun camper vandaag gespot langs de kant van de weg. Vraag me niet meer waar precies, maar ik weet zeker dat ze nu heel blij zijn."

Adam en Simon Yates zijn ontzettend close

Het is niet vreemd om de broers Yates samen te zien. Ze zijn een echte tweeling, vaak onafscheidelijk. Ze begonnen in hun jeugd samen met fietsen, reden lange tijd in dezelfde profploeg en trainen nu nog steeds vaak samen. Dat is makkelijk, want ze wonen op vijf minuten van elkaar in Andorra.

"We zijn ontzettend close", zegt Adam. "Ik denk dat er de afgelopen vijftien of twintig jaar geen dag geweest is waarop ik Simon niet gesproken heb."

De gebroeders Yates horen beiden ook al jaren tot de beste klimmers van de wereld. Simon won 2018 de Vuelta a España en Adam heeft onder meer de Ronde van Romandië en de Ronde van Catalonië op zijn erelijst staan.

Toch kwam het eigenlijk nooit voor dat ze tijdens een koers met elkaar de strijd aan moesten gaan. Tot zaterdag was er maar één echte broederstrijd geweest bij een wedstrijd. In de Ronde van de Toekomst van 2013 won Simon de vijfde etappe door Adam te kloppen in een sprintje in Morzine.

"Ik kan je verzekeren dat ik het scenario van vandaag nooit besproken heb met Simon", zegt ploegleider White met een glimlach. "Maar het is natuurlijk een ontzettend speciaal verhaal. Eén ding wist ik zeker: ze gingen elkaar niks cadeau geven. Daarvoor zijn ze beiden te grote winnaars."

Foto: NU.nl

Daan de Ridder is wielerverslaggever Daan verslaat voor de zevende keer de Tour de France voor NU.nl. Lees hier meer verhalen van Daan.

Simon Yates is toch wel blij voor zijn broer

Simon weet vlak na de finish in Bilbao niet zo goed welke emotie voorrang moet krijgen. Natuurlijk is hij blij voor Adam, die net zijn eerste Tour-etappe heeft gewonnen. Tegelijkertijd is hij zeer teleurgesteld in zijn nipte nederlaag.

"Ik ga Adam zo wel een berichtje sturen met wat aardige woorden. Want dit is natuurlijk fantastisch voor hem", zegt Simon. "Maar ik wilde zelf ook heel graag winnen. We zijn beiden altijd heel competitief geweest. Nu moet ik Adam de komende dagen dan maar verslaan."

Adam erkent even later op zijn persconferentie dat hij zaterdag ook een beetje geluk had. De renner van UAE Team Emirates hoefde in de eerste kilometers van de dubbele Yates-aanval niet op kop te komen, omdat zijn kopman Tadej Pogacar in de achtervolgende groep zat.

"Dat is waarschijnlijk de belangrijkste reden waarom ik hier nu in het geel zit en Simon niet", zegt Adam. "Maar Simon heeft vandaag laten zien dat hij goed in vorm is, dus ik weet zeker dat hij de komende drie weken nog een pain in the ass zal zijn."