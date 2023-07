Jumbo-Visma incasseert speldenprik van Pogacar: 'Tour wordt hier niet op beslist'

Bij Jumbo-Visma overheerste zaterdag de teleurstelling na de openingsetappe van de Tour de France. Wout van Aert bleef buiten het geel en kopman Jonas Vingegaard zag zijn rivaal Tadej Pogacar vier bonificatieseconden pakken. "Het ging echt heel erg hard."

Pogacar hoopte op tijd klaar te zijn voor de Tour en schoof de favorietenrol zonder omwegen af op Vingegaard. De Sloveen deed er de afgelopen dagen alles aan om de hooggespannen verwachtingen in zijn vierde Tour de France te temperen.

De reden was een polsbreuk die Pogacar in april tijdens Luik-Bastenaken-Luik opliep en die hem twee maanden aan de kant hield. Hij voelde inmiddels geen pijn meer, maar het gewricht was tot dusver nog maar 60 tot 70 procent mobiel. En dus was Vingegaard dé man voor deze Tour, benadrukte Pogacar.

De openingsetappe naar Bilbao bewees zaterdag dat Pogacar een rookgordijn had opgetrokken voor zijn grote concurrent van Jumbo-Visma. De Tour-winnaar van 2020 en 2021 was de beste op de slotklim, waarvan de top op 10 kilometer van de finish lag. Alleen Vingegaard en de Franse revelatie Victor Lafay konden hem volgen.

Uiteindelijk won Pogacars ploeggenoot Adam Yates de rit én het geel na een fraai duel met zijn tweelingbroer Simon, maar de Sloveen was de morele winnaar op de eerste dag van de Tour. Hij werd derde en pakte daardoor vier bonificatieseconden op Vingegaard. De Deen kwam als negende over de finish.

Jonas Vingegaard kreeg vier seconden aan zijn broek van Tadej Pogacar. Foto: Getty Images

Teleurstelling vooral bij Van Aert

Zo moest Jumbo-Visma een eerste speldenprik van Pogacar incasseren, maar de Nederlandse ploeg deed er schouderophalend over. "We hoeven ons geen zorgen te maken om die vier seconden", zei Vingegaard. "Daar wordt de Tour niet op beslist. Maar hij reed erg sterk. Hij lijkt goed in vorm te zijn."

Bij Jumbo-Visma was de teleurstelling groter dat Wout van Aert niet om het geel kon strijden. De Belgische veelvraat werd elfde, mede doordat zijn ploeg de weggesprongen wielerbroers Yates niet meer kon bijhalen.

"Op de laatste klim ging het echt hard. Ik was al blij dat ik die klim zo goed over kwam", zei Van Aert. "Mijn benen begonnen op 2,5 kilometer van de streep echt pijn te doen. Ik ben teleurgesteld. Ik kwam hier om te winnen."

Voor het eindklassement zegt Van Aert zich geen zorgen te maken. Hij ziet juist een voordeel dat de ploeg van Pogacar met Yates de gele trui in handen heeft. "Zij moeten nu gaan controleren. Ik had hem liever zelf gepakt, maar eigenlijk is het zo slecht allemaal nog niet."