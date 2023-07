Adam Yates genoot van broederstrijd om zege en geel: 'Ik spreek hem elke dag'

Adam Yates heeft genoten van de bijzondere finale zaterdag van de eerste etappe van de Tour de France, waarin hij in de laatste kilometers met zijn tweelingbroer Simon Yates streed om de dagzege én de gele trui. De Engelsman klopte zijn broer Simon in de straten van Bilbao.

De broers kwamen op acht kilometer van de eindstreep samen vooraan. "Ik vroeg aan de ploegleiding of ik voor winst mocht gaan. En dat mocht", vertelde Adam Yates, die bij UAE Team Emirates ploeggenoot is van topfavoriet en tweevoudig winnaar Tadej Pogacar. Simon Yates rijdt voor Jayco–AlUla.

"Vanaf dat moment ben ik er vol voor gegaan, want ik wist dat Simon in goede vorm steekt. Al had ik natuurlijk niet verwacht dat het zo zou lopen."

Het is de tweede keer dat Adam Yates het geel gaat dragen, nadat hij in 2020 vier dagen aan de leiding ging in het algemeen klassement. "Het is altijd speciaal om het geel te dragen."