Voorspelling Van der Poel komt uit in eerste Tour-rit: 'Ik ken mezelf goed'

Mathieu van der Poel haalde zaterdag zijn gelijk, al pakte dat niet positief voor hem uit. De Nederlander zei voor de Tour de France dat de eerste etappe waarschijnlijk te zwaar voor hem zou zijn en die voorspelling kwam uit.

Van der Poel lacht alweer als hij tien minuten na de finish in Bilbao bij de bus van zijn ploeg Alpecin-Deceuninck aankomt. "Ik kan mezelf vaak beter inschatten dan dat jullie doen", grapt hij tegen de verzamelde pers. "Misschien kan ik wel analist worden na mijn carrière."

De 28-jarige renner werd in alle voorbeschouwingen op de openingsrit van de Tour genoemd als een van de topfavorieten. Er was één kenner die dat tegensprak: Van der Poel zelf. De klassiekerspecialist waarschuwde bij elke microfoon dat het heuvelachtige parcours in het Baskenland net te lastig voor hem was. Zeker in een strijd met allemaal lichte klimmers.

Zaterdag bleek dat Van der Poel zich niet had ingedekt. De winnaar van Parijs-Roubaix kon niet mee toen de klimmers versnelden op de Côte de Pike, de zeer steile slotklim. "Ik zeg altijd eerlijk wat ik denk", aldus 'MVDP'. "Ik ken mezelf goed en wist na de verkenning op donderdag dat de kans klein was dat ik hier ging winnen. Daar ben ik realistisch genoeg voor."

Van der Poel probeerde op de slotklim vanzelfsprekend wel om zo lang mogelijk aan te haken bij de voorste renners. "Ik heb op de Pike niet veel gezien of gedacht. Ik focuste me op het wiel van de renner voor me en probeerde zo hard mogelijk te duwen. Zo haalde ik best een goed tempo, maar het was niet goed genoeg om met de eersten boven te komen."

"Ik wist dat ik vandaag een superdag nodig had om mee te kunnen doen om de winst. En die superdag had ik niet. Ik was niet slecht, maar het was ook zeker niet mijn beste dag. En dan was dit gewoon een heel eerlijke finale."

Daan de Ridder is wielerverslaggever Daan verslaat voor de zevende keer de Tour de France voor NU.nl. Lees hier meer verhalen van Daan.

Kan Van der Poel zondag meedoen om de zege?

Van der Poel eindigde uiteindelijk als 37e, in een grote achtervolgende groep die 33 seconden na winnaar Adam Yates over de streep kwam. De Nederlander had niet lang nodig om zich neer te leggen bij dat resultaat.

"Ik ben niet echt teleurgesteld. Natuurlijk hoopte ik op meer, maar ik wist vooraf al dat het heel lastig zou worden. Dus ik ga hier niet wakker van liggen."

In de Tour van twee jaar geleden wist Van der Poel een minder optreden in de openingsrit meer dan recht te zetten door de tweede etappe te winnen en de gele leiderstrui te veroveren. Hij verwacht niet dat dat scenario zich zondag gaat herhalen, omdat het peloton dan opnieuw over een pittig parcours wordt gestuurd. De rit lijkt wel een beetje op de Baskische klassieker Clásica San Sebastián.

"Als de klimmers hun zinnen zetten op deze rit, is het weer te zwaar voor mij. Zeker nu iedereen nog fris is", zegt Van der Poel. "Ik denk dus dat ik morgen mijn gemak ga houden. En me alvast ga focussen op maandag, de eerste sprintkans met mijn ploegmaat Jasper Philipsen."