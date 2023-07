Van der Poel komt tekort in openingsrit Tour: 'Ik had niet mijn beste dag'

Mathieu van der Poel baalt dat hij geen gooi kon doen naar de eerste gele trui in de Tour de France. De Nederlandse alleskunner kwam tekort op een steile slotklim en eindigde een halve minuut achter ritwinnaar Adam Yates.

"Ik had niet mijn beste dag", zei Van der Poel direct na afloop tegen de NOS. "Normaal gesproken moet ik met ze meekunnen. Het was niet slecht, maar zoals gedacht had ik een heel goede dag moeten hebben om mee te kunnen zijn."

Van der Poel had op de voorlaatste klim al gevoeld dat hij niet zijn beste dag had. "Het parcours liegt niet. Uiteraard was het geen goed voorteken, maar ik probeerde het nog wel. Ik kwam niet heel slecht de laatste klim over. Alleen zat ik te ver weg."