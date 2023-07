Adam Yates pakt eerste gele trui in Tour na prachtige strijd met tweelingbroer

Adam Yates heeft zaterdag de openingsetappe van de Tour de France in Bilbao gewonnen en daarmee de eerste gele trui veroverd. De dertigjarige Brit versloeg zijn tweelingbroer Simon Yates bij een unieke ontknoping van een lastige rit.

De broers Yates scheidden zich in de slotfase af van een kleine groep. Gezamenlijk bleven ze vooruit, waarna Adam Yates in de laatste meters het verschil maakte. Tweevoudig Tour-winnaar Tadej Pogacar, ploeggenoot van de dagwinnaar, won de sprint van een kleine groep die op twaalf seconden van de ritwinnaar finishte.

Titelverdediger Jonas Vingegaard maakte deel uit van de achtervolgende groep, net als onder anderen David Gaudu, Wout van Aert, Wilco Kelderman en Mikel Landa.

Mathieu van der Poel kwam er, zoals hij al vreesde, niet aan te pas in de zware openingsrit en werd 37e op 33 seconden.

Ook zondag wacht het peloton een lastige rit. Dan ligt de aankomst in San Sebastián en moeten de renners in de finale over de zware Jaizkibel, een col van ruim 8 kilometer. De sprinters krijgen maandag pas een kans op dagsucces.

Foto: NU.nl

Eenkhoorn kiest de aanval in eerste etappe

De 182 kilometer lange koers van zaterdag met start en finish in Bilbao telde vijf beklimmingen die meetelden voor het bergklassement en zeker in de finale was het geen moment vlak.

Het eerste deel stond in het teken van een vlucht van vijf renners, onder wie Pascal Eenkhoorn. De Nederlands kampioen op de weg van 2022 reed samen met de Fransen Lilian Calmejane, Simon Guglielmi en Valentin Ferron en de Deen Jonas Gregaard kilometers lang aan de leiding.

Veel ruimte van het peloton kregen de avonturiers niet: de maximale voorsprong bedroeg ongeveer tweeënhalve minuut en op 50 kilometer van de meet waren de koplopers ingerekend. Ondertussen had de attente Eenkhoorn punten voor zowel het berg- als het puntenklassement gepakt.

Door het kopwerk van onder meer Jumbo-Visma en het UAE Team Emirates van Pogacar en Adam Yates werd het peloton flink uitgedund én voelde lange tijd niemand zich geroepen een demarrage te plaatsen. In de afdaling van de een na laatste col kwamen onder anderen de klassementsrenners Richard Carapaz en Enric Mas ten val, waarbij Mas al snel de strijd staakte. De renner van coureur van Movistar werd zowel in 2021 als in 2022 tweede in de Ronde van Spanje.

Tour-favorieten zorgen al vroeg voor vuurwerk

Op de zeer steile maar niet zo lange laatste klim, de Côte de Pike, werd het kaf al snel van het koren gescheiden. Uiteindelijk bleven Pogacar, Vingegaard en de verrassende Fransman Victor Lafay als enigen over. In de afdaling sloten diverse coureurs weer aan, onder wie de broers Yates. Zij kozen samen de aanval en bleven vooruit, mede doordat achter hen iedereen naar elkaar keek.

De laatste keer dat twee broers in de top twee van een Tour-etappe finishten was in 2011. Toen ging het om de gebroeders Andy en Frank Schleck, maar dat zijn in tegenstelling tot de gebroeders Yates geen tweelingbroers van elkaar.