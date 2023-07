Podiumkandidaten Carapaz en Mas moeten al opgeven in Tour na val in afdaling

De Tour de France is op de openingsdag meteen twee podiumkandidaten kwijtgeraakt. Richard Carapaz en Enric Mas kwam zaterdag in de eerste etappe ten val in een afdaling en gaan zondag niet meer van start.

De 29-jarige Carapaz en de 28-jarige Mas gleden in de afdaling van de voorlaatste klim van de dag allebei onderuit. Carapaz kon zijn weg vervolgen, maar Mas stapte na lang twijfelen niet meer op zijn fiets. De 29-jarige Spanjaard van Movistar heeft zijn schouderblad gebroken, bleek uit onderzoek in het ziekenhuis.

Carapaz reed de etappe wel uit, al kwam hij ruim een kwartier na ritwinnaar Adam Yates over de finish in Bilbao. Onderzoek wees vervolgens uit dat de 29-jarige Ecuadoriaan van EF Education-EasyPost een breuk heeft in zijn knieschijf, waardoor ook een einde aan zijn Tour komt. Er waren drie hechtingen nodig om de wond te dichten.

Carapaz en Mas zijn de enige twee uitvallers tot dusver in deze Tour, die zondag verdergaat met een zware heuveletappe. De eerste rit door het hooggebergte volgt woensdag. Dan rijden de renners onder meer over de Col d'Ichère en de Col du Soudet.

Mas viel vorig jaar uit door corona

De vroege opgave is een dreun voor zowel Mas als Carapaz. Mas had zijn zinnen dit jaar volledig op de grootste wielerwedstrijd van het jaar gezet, nadat hij de Tour vorig jaar twee dagen voor het einde had moeten verlaten vanwege een positieve coronatest.

In 2021 eindigde Mas nog als zesde in de Tour en een jaar eerder werd hij vijfde. In de Vuelta a España eindigde hij liefst drie keer als tweede (in 2018, 2021 en 2022).

Carapaz werd in 2021 derde in de Tour en eindigde ook in de Giro d'Italia (tweede in 2022) en de Vuelta (tweede in 2020) al eens op het podium. In de Vuelta van vorig jaar won hij liefst drie ritten en eindigde hij als eerste in het bergklassement.