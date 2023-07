Podiumkandidaat Enric Mas moet direct opgeven in Tour na valpartij in afdaling

Enric Mas heeft zaterdag al in de eerste etappe van de Tour de France moeten opgeven. De Movistar-kopman, die als podiumkandidaat gold, viel n een afdaling en was te geblesseerd om door te rijden.

De vroege opgave is een dreun voor Mas. De Spanjaard had dit jaar volledig zijn zinnen gezet op de grootste wielerwedstrijd van het jaar, nadat hij de Tour vorig jaar twee dagen voor het einde moest verlaten vanwege een positieve coronatest. In 2021 eindigde hij nog als zesde in de Tour.