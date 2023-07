Ploeggenoot overleden Mäder zamelt tijdens Tour geld in voor goede doel

De Spaanse wielrenner Pello Bilbao, ploeggenoot van de overleden wielrenner Gino Mäder, zamelt tijdens de Tour de France geld in ter nagedachtenis aan de Zwitser. Mäder zette zich tijdens zijn carrière ook vaak in voor het goede doel.

"Ik wil in de voetsporen van Gino treden", laat Bilbao via Twitter weten. Hij gaat geld inzamelen voor een organisatie die zich inzet om ontbost land in Afrika te kopen en dat opnieuw te beplanten. Bilbao wil 1 euro doneren voor iedere renner die achter hem finisht in de etappes in de Tour.