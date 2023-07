Kan Van der Poel de eerste gele trui veroveren? 'Deze rit zit echt op mijn grens'

Kan Mathieu van der Poel zaterdag de eerste gele trui van de Tour de France veroveren? De 28-jarige renner is een van de topfavorieten voor de openingsetappe, al vreest hij zelf dat het parcours rond Bilbao te lastig is.

Als Van der Poel nog niet wist dat er in het Baskenland bijna geen vlakke wegen zijn, dan voelde hij het donderdag wel aan zijn benen. "We hebben de laatste 50 kilometer van de eerste rit verkend", vertelde de kopman van Alpecin-Deceuninck twee dagen voor de Tour-start. "En het is echt heel zwaar."

De 110e editie van de Ronde van Frankrijk begint niet met een korte tijdrit of een vlakke sprintersetappe. De organisatie heeft ervoor gekozen direct af te trappen met spektakel. De 182 kilometer lange rit met start en finish in Bilbao kent geen heel lange beklimmingen, maar in totaal moeten de renners wel 3.221 hoogtemeters overwinnen.

Het heuvelachtige profiel en de oplopende finishstraat lijken zeer geschikt voor Van der Poel, maar de Nederlander is daar zelf niet van overtuigd. "Deze etappe zit echt op de grens van wat ik nog aankan. Ik zal echt in topvorm moeten zijn", zei hij. "Het wordt voor klassiekerrenners zoals ik gewoon heel lastig om de echt goede klimmers te volgen."

Voor de winnaar van de eerste etappe ligt vanzelfsprekend ook de gele trui te wachten. Van der Poel veroverde het beroemdste leiderstricot uit het wielrennen al een keer in het openingsweekend van de Tour. Twee jaar geleden soleerde hij in de tweede etappe op zeer fraaie wijze naar een dubbelslag op de Mûr-de-Bretagne.

"Maar die etappe was echt minder zwaar dan de rit van zaterdag hier in het Baskenland", aldus 'MVDP'. "Mijn prestatie van Bretagne herhalen wordt dus erg moeilijk. Maar ik ga het zeker proberen."

Pogacar ziet zeker kansen voor Van der Poel

De andere topfavoriet voor de eerste gele trui houdt in ieder geval volop rekening met Van der Poel. "Ik denk dat Mathieu kan winnen, want hij kan alles", aldus Tadej Pogacar. "Natuurlijk wordt het ook voor hem een pittige rit en is het afwachten hoe hard er gekoerst wordt op de klimmetjes. Maar de finish is perfect voor Mathieu."

Om in een goede positie aan die laatste kilometer te beginnen, moet Van der Poel wel eerst over een aantal pittige heuveltjes komen. In de finale moeten de renners achtereenvolgens over de Col de Morga (3,9 kilometer à 4,1 procent), de Côte de Vivero (4,2 kilometer à 7,3 procent) en de zeer steile Côte de Pike (2 kilometer à 10 procent).

De top van die slotklim ligt op 9,6 kilometer van de finish. "Dat betekent dat er nog wel wat tijd is om terug te komen als ik moet lossen op de Pike", zei Van der Poel. "Dat zou in mijn voordeel kunnen zijn."

Daan de Ridder is wielerverslaggever Daan verslaat voor de zevende keer de Tour de France voor NU.nl. Lees hier meer verhalen van Daan.

Het belooft hoe dan ook een zeer aantrekkelijk begin van de Ronde van Frankrijk te worden. "Ik vind dit een geweldige Tour-start", zei Jumbo-Visma-renner Wout van Aert, ook een kanshebber voor het geel. "Voor de echte klimmers zijn de cols misschien net iets te kort, terwijl mannen als ik en Mathieu de klimmen al steil en lang genoeg vinden. Dat maakt het een zeer onvoorspelbare etappe. Niemand weet echt wat er gaat gebeuren."

De eerste rit van de Tour begint zaterdag om 12.30 uur. De finish wordt verwacht tussen 17.15 en 17.45 uur.

Julian Alaphilippe is vol vertrouwen Julian Alaphilippe was het afgelopen jaar vooral aan het kwakkelen. De tweevoudig wereldkampioen, die vorig jaar niet geselecteerd werd voor de Tour, lijkt nu precies op tijd in vorm te zijn voor een hoofdrol in de Ronde van Frankrijk. Dat zou hij zaterdag al kunnen laten zien, want de eerste etappe is op het lijf geschreven van de 31-jarige Fransman. "Natuurlijk ben ik heel blij met het parcours van deze rit. Ik heb er alles aan gedaan om klaar te zijn voor de Tour-start. Het zou een droom zijn om het geel te pakken in het openingsweekend."