Onafhankelijk orgaan moet wielrennen veiliger maken: 'Willen het samen doen'

Een nieuw en onafhankelijk orgaan moet het wegwielrennen veiliger gaan maken. De instantie, die de naam SafeR heeft gekregen, hoopt ernstige incidenten als het overlijden van Gino Mäder te voorkomen.

"Het is fijn dat we dit echt samen willen doen, met alle partijen in het wielrennen", zei voorzitter David Lappartient van de internationale wielerunie UCI vrijdag bij een persconferentie in Bilbao. "Veiligheid is een prioriteit voor iedereen."