Nieuw orgaan moet wielrennen veiliger maken: 'De sport wordt steeds gevaarlijker'

Een nieuw en onafhankelijk orgaan moet het wegwielrennen veiliger gaan maken. De instantie, die de naam SafeR heeft gekregen, hoopt ernstige incidenten als het overlijden van Gino Mäder in de toekomst te kunnen voorkomen.

De Internationale bond UCI, ploegen en renners hebben bijna drie jaar gepraat over een plan om het wielrennen veiliger te maken. De Nederlandse teams Jumbo-Visma en dsm-firmenich, het Belgische Soudal Quick-Step en het Britse INEOS Grenadiers namen het initiatief na de ernstige val van Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen van 2020.

"Het is fijn dat we dit echt samen willen doen, met alle partijen in het wielrennen", zei voorzitter David Lappartient van de internationale wielerunie UCI vrijdag bij een persconferentie in Bilbao. "Veiligheid is een prioriteit voor iedereen."

De noodzaak van de plannen werd twee weken geleden nog eens pijnlijk duidelijk door het overlijden van Gino Mäder (26). De Zwitserse renner overleefde een zware valpartij in de Ronde van Zwitserland niet.

"Wat er gebeurd is met Gino, is ontzettend triest", zei Lappartient. "Dat soort incidenten willen we niet meer zien. Maar dit initiatief gaat niet alleen om de extreme situaties, het gaat om alle valpartijen. We weten dat wielrennen steeds gevaarlijker wordt en willen er samen voor zorgen dat de sport veiliger wordt."

Tour de France-baas Christian Prudhomme: "We gaan samenwerken om het aantal valpartijen te verminderen. We willen niet dat iemand overlijdt op 26-jarige leeftijd."

UCI-voorzitter David Lappartient (links) en Tour-baas Christian Prudhomme (rechts) bij de presentatie van SafeR. Foto: Getty Images

Nog onduidelijkheid over financiering

De belangrijkste partijen in het wielrennen wilden SafeR graag presenteren vóór de start van de Tour de France, zaterdag in Bilbao. Daardoor is er nog wel veel onduidelijk over het nieuwe project.

Om te beginnen zit het orgaan pas in een pilotfase. Het is de bedoeling dat er vanaf 1 januari 2024 (onafhankelijke) mensen in dienst van SafeR komen. Vanaf 1 januari 2025 moet de instantie dan volledig functioneren.

Zeker in deze beginfase zal er flink wat geld nodig zijn om SafeR op te richten en in stand te houden. Het is nog niet bekend hoe die financiering geregeld gaat worden. "Daar hebben we het nog niet over gehad", zei Lappartient. "Maar ik weet zeker dat we samen een oplossing gaan vinden. Iedereen beseft dat ze de hete aardappel niet meer kunnen doorschuiven naar een andere partij."

Juist dat was de afgelopen decennia het grote probleem in het wielrennen; het was onmogelijk om alle partijen op één lijn te krijgen. Daarom ging het vrijdag in het Baskenland vooral vooral over de goede samenwerking die tot SafeR heeft geleid.

"Je moet begrijpen dat het in deze sport heel lang niet eens lukte om met z'n allen aan één tafel te zitten", zei Jaap van Hulten, die namens Jumbo-Visma nauw betrokken is bij SafeR. "Ik snap dat iedereen snel vooruit wil en snel resultaten wil zien. Maar dat is niet hoe dit werkt, dit project gaat tijd kosten. Uiteindelijk moet SafeR door duidelijke adviezen op basis van data en feiten bijdragen aan meer veiligheid in het wielrennen."

Wat is SafeR? SafeR (SafeRoadcycling) is een instantie die onafhankelijk van de UCI, renners, teams en koersorganisatoren moet gaan opereren.

SafeR heeft met hulp van de Universiteit van Gent een grote database van incidenten in het wielrennen. Op basis van die data zal de instantie aanbevelingen gaan doen over bijvoorbeeld parcoursen en regels.

SafeR wil vóór wedstrijden meekijken naar de veiligheid van parcoursen. Tíjdens de wedstrijd is SafeR een soort videoscheidsrechter, die via livebeelden meekijkt met de koers. Ná de wedstrijd komt SafeR met adviezen voor de wedstrijdcommissarissen, bijvoorbeeld over straffen.

SafeR zal zich gaan richten op de grootste wedstrijden.

"Het ongeluk van Gino Mäder was misschien wel een ongeluk dat SafeR ook niet had kunnen voorkomen", zegt Jaap van Hulten van Jumbo-Visma. "Het is ook niet ons doel om afdalingen uit parcoursen te halen. SafeR gaat wél aanbevelingen doen over het aanpassen van regels. En ervoor zorgen dat de UCI die regels strikt toepast."