Pechnummer 13 voor het eerst sinds 1962 niet gedragen in Tour de France

In de Tour de France hoef je dit jaar niet te zoeken naar een renner met startnummer 13. Voor het eerst in meer dan zestig jaar heeft de Tour-organisatie het nummer, dat bekendstaat als ongeluksgetal, niet toegewezen.

Het is voor het eerst in de moderne opzet van de Tour dat startnummer 13 ontbreekt. De laatste editie van de Ronde van Frankrijk zonder dat startnummer was in 1962. In dat jaar keerden de commerciële teams terug in de Tour, nadat de strijd tussen 1930 en 1961 tussen landen was gegaan.