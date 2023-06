Vingegaard doet niet mee aan mentale spelletjes: 'Maakt niet uit wie favoriet is'

Jonas Vingegaard is in de aanloop naar de Tour de France totaal niet bezig met de woorden van zijn grote concurrent Tadej Pogacar en diens ploegleiding. De titelverdediger is ook als topfavoriet de rust zelve.

Twee dagen voordat hij met rugnummer 1 mag starten in de grootste wielerkoers ter wereld, neemt Vingegaard in een congrescentrum in Bilbao plaats in een witte fauteuil op een geel podium. De 26-jarige Deen legt zijn linkerbeen op zijn rechterknie en glimlacht heel even bij de eerste vraag van de persconferentie.

Wat vindt hij ervan dat Pogacar een uurtje eerder in dezelfde stoel zei dat Vingegaard de grote favoriet voor de eindzege in de Tour is? "Het maakt echt niet uit wie hij zegt dat de favoriet is", antwoordt de kopman van Jumbo-Visma. En na weer een kleine glimlach: "Ik zou nu ook kunnen zeggen dat Pogacar de topfavoriet is. Het zal niks veranderen; het gaat uiteindelijk om onze vorm de komende drie weken."

De opmerking van Pogacar - "Jonas was zo dominant in de Dauphiné, natuurlijk is hij de belangrijkste kanshebber" - past bij de psychologische spelletjes die wel vaker vlak voor een grote sportwedstrijd gespeeld worden. Verwacht alleen niet dat de altijd nuchtere Vingegaard eraan mee zal doen.

"Ik vind het totaal niet lastig om me af te sluiten van de mind games", zegt hij. "Ik ben alleen met mezelf bezig. Zoals ik de afgelopen maanden ook alleen gefocust heb op mezelf zo optimaal mogelijk voor te bereiden op de Tour. En ik denk dat ik ben waar ik moet zijn. De vorm is zoals hij zou moeten zijn."

Is Vingegaard veranderd na zijn Tour-zege?

Vingegaard is het hele seizoen al in supervorm. De Scandinaviër reed dit jaar vier etappekoersen en won er drie: Gran Camiño, Ronde van Baskenland en Critérium du Dauphiné. Hij heeft daarmee zijn status als Tour-winnaar meer dan bevestigd.

"Je kunt zeggen dat er daardoor meer op mij gejaagd zal worden. Maar tegelijkertijd jaag ik zelf ook nog steeds op overwinningen", zegt Vingegaard. "Natuurlijk zijn er dingen anders dan vorig jaar, dat is logisch als je Tour gewonnen hebt. Maar het belangrijkste is dat ik zelf niet veranderd ben."

Vingegaard heeft bovendien ook dit jaar weer een zeer sterke ploeg achter zich in de Tour. Met Wout van Aert, Christophe Laporte, Sepp Kuss, Nathan Van Hooydonck en Tiesj Benoot is een groot deel van de Jumbo-Visma-formatie hetzelfde gebleven. Nieuw zijn de Nederlandse aanwinsten Wilco Kelderman en Dylan van Baarle.

"Het kan ons zeker gaan helpen dat we met veel dezelfde jongens naar de Tour gaan", zegt Van Aert. "We weten heel goed waar onze kracht ligt. En we weten dat we de gele trui tot het einde kunnen verdedigen. Ik verwacht dat die wetenschap voor rust kan zorgen als het dit jaar nodig is."

Yates tweede kopman bij UAE Team Emirates?

Bij UAE Team Emirates, de ploeg van Pogacar, hebben ze goede hoop dat ze door een paar versterkingen dit jaar op hetzelfde niveau zullen zitten als Jumbo-Visma. De belangrijkste aanwinst is Adam Yates, die door teambaas Mauro Gianetti in een interview met L'Équipe zelfs tot tweede kopman is gebombardeerd.

"Yates moet eerst laten zien dat hij op het niveau van Vingegaard en Pogacar zit. Alleen dan verandert er iets voor ons", zegt Van Aert. Glimlachend: "Maar eerlijk gezegd denk ik dat die uitspraak onderdeel is van het psychologische spel."

De 110e editie van de Tour de France begint zaterdag met een heuvelachtige rit met start en finish in Bilbao.