Tour de France past 'gevaarlijke' afdalingen niet aan, maar neemt wel maatregelen

De afdalingen in de veertiende en zeventiende etappe in de Tour de France worden ondanks de dood van Gino Mäder niet aangepast. Wel zal de organisatie maatregelen nemen om de risico's te beperken.

Beide etappes eindigen vlak voor de finish met een afdaling. De vrees bestaat dat renners in die afdalingen grote risico's zullen nemen in de jacht op dagsucces of tijdwinst voor het klassement.

Adam Hansen, voorzitter van rennersvakbond CPA Cycling, meldt donderdag dat het parcours niet wordt aangepast. Dit besluit volgt op gesprekken met de directie van de Tour, de internationale wielerbond UCI en de Tour-ploegen.

Wel worden de renners ruim voor enkele gevaarlijke afslagen in de afdaling gewaarschuwd via hun oortjes. Daarnaast komt er op enkele wegdelen nieuw asfalt en worden op gevaarlijke punten hekken met zachte bekleding geplaatst.

Hansen gaat zelf afdalingen rijden

Oud-renner Hansen belooft dat hij zelf de afdalingen zal gaan rijden en filmen. "Zo kunnen alle renners ruim van tevoren de omstandigheden zien en daarna nog met op- of aanmerkingen komen", schrijft hij op Twitter.

Hansen is na de dood van Mäder bezig met maatregelen om de veiligheid in het peloton te verbeteren. De 26-jarige renner viel tijdens de Ronde van Zwitserland in een ravijn bij een afdaling in de laatste kilometers. Hij overleed een dag later aan de gevolgen van zijn valpartij.

Vrijdag presenteren de rennersvakbond, de UCI en de Tour-teams in Bilbao het nieuwe initiatief voor meer veiligheid in het wielrennen. Zaterdag volgt in de Spaanse stad de start van de grootste wielerkoers ter wereld.