Vooruitblik etappe 7 Tour de France: Van der Poel en Philipsen slijpen de messen

De zevende etappe van de Tour de France is 170 kilometer lang en finisht in Bordeaux. Wat kunnen we van deze rit verwachten?

Met de Pyreneeën in de achteruitkijkspiegel zet het peloton koers richting het noorden. Er moeten in deze Tour de France nog vier bergketens (Centraal Massief, Jura, Alpen, Vogezen) doorkruist worden, maar eerst wacht een vlakke etappe naar Bordeaux.

Dat is een stad met een klinkende naam. Toch finishte er deze eeuw slechts twee keer een Tour-etappe. Eentje daarvan werd in 2003 gewonnen door Servais Knaven. Hij is tegenwoordig ploegleider van zijn vier dochters bij de formatie van zijn vrouw. Een onversneden familieproject dus.

Het parcours schreeuwt om een massasprint, maar dat is niet zomaar gezegd. De tandem Mathieu van der Poel-Jasper Philipsen lijkt momenteel lastig te kloppen, dus het is de vraag welke ploegen zich voor de derde keer naar de slachtbank laten leiden. Tovert iemand een konijn uit de hoge hoed?

Starttijd: 13.15 uur

Finishtijd: Rond 17.05 uur

Favorieten voor de etappezege ⭐⭐⭐ Jasper Philipsen, Caleb Ewan

⭐⭐ Phil Bauhaus, Dylan Groenewegen, Mark Cavendish

⭐ Mads Pedersen, Wout van Aert, Bryan Coquard