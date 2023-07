Vooruitblik etappe 6 Tour de France: Aankomst bergop in tweede Pyreneeënrit

De zesde etappe van de Tour de France is 145 kilometer lang en finisht in Cauterets-Cambasque. Wat kunnen we van deze rit verwachten?

Het tweede Pyreneeëngerecht wordt opgediend, een zwaardere gang dan de vorige. De etappe is relatief kort, maar in het tweede gedeelte liggen er reuzen op de renners te wachten. Het is terrein waarop klassementsleider Jai Hindley zich opperbest voelt. De Australiër zal niet zomaar uit het geel te rijden zijn.

Op de top van de Tourmalet prijkt het standbeeld van Jacques Goddet, die van 1939 tot 1986 als Tour-directeur de scepter zwaaide. Aan hem hebben we de groene trui én de proloog te danken. De renners zullen zijn naam vooral koppelen aan het bedrag van 5.000 euro dat ligt te wachten op degene die als eerste het standbeeld passeert.

Na een lange afdaling wacht de slotklim naar Cauterets. Het eerste gedeelte hiervan kan - zoals dat in de wielersport heet - op het buitenblad gereden worden, maar in de finale wordt het steiler. Een nieuwe kans voor destructiebedrijf Jumbo-Visma met voorman Jonas Vingegaard om een tik uit te delen aan Tadej Pogacar. Of slaat de Sloveen terug?

Starttijd: 13.10 uur

Finishtijd: Rond 17.10 uur

Favorieten voor de etappezege ⭐⭐⭐ Jonas Vingegaard, Jai Hindley

⭐⭐ Tadej Pogacar, Mattias Skjelmose, David Gaudu

Tadej Pogacar, Mattias Skjelmose, David Gaudu ⭐ Felix Gall, Simon Yates, Mikel Landa