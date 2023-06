Pogacar 'nog niet 100 procent' na polsbreuk, ondanks wheelie bij verkenning

Tadej Pogacar begint zaterdag met lichte twijfels aan de Tour de France. De tweevoudig winnaar van de grootste wielerwedstrijd ter wereld is goed hersteld van een polsbreuk, maar hij weet niet of hij al in topvorm is.

Hij kon het niet laten. Bij een verkenning van de Côte de Pike, de zeer steile slotklim van de eerste etappe van de Tour, reed Pogacar donderdag een klein stukje alleen op zijn achterwiel omhoog.

De wheelie lijkt te bewijzen dat de linkerpols geen probleem meer is voor de 24-jarige Sloveen. "Nee, dat is niet zo", grapte Pogacar een paar uur na zijn trainingsritje bij een persconferentie in Bilbao. "Ik heb de wheelie niet tot de top van de klim kunnen volhouden, dus blijkbaar is het nog niet volledig oké."

De pols van Pogacar is misschien wel het grootste vraagteken voor de 110e editie van de Tour. De kopman van UAE Team Emirates liep op 23 april drie breukjes in het gewricht op bij een harde val in Luik-Bastenaken-Luik. Zijn voorbereiding op de Ronde van Frankrijk kwam daardoor flink in het gedrang, al mocht hij vanaf eind mei alweer buiten trainen.

"Tijdens trainingen heb ik helemaal geen last meer van mijn pols", zei Pogacar. "Ik had afgelopen maandag een CT-scan en daaruit bleek dat twee van de drie breuken geheeld zijn. Alleen de breuk in mijn scaphoïd (een bot tussen duim en pols, red.) heeft nog wat tijd nodig. Ik schat dat ik 60 tot 70 procent van de mobiliteit in mijn pols weer terug heb. Al met al ziet het er goed uit."

Pogacar denkt dat hij klaar is voor zijn belangrijkste doel van het jaar, maar hij houdt wel een slag om de arm. "Ik ben nog niet 100 procent in vorm. Normaal rijd ik voor de Tour altijd een voorbereidingskoers - de Dauphiné of de Ronde van Slovenië - en dat heb ik nu niet kunnen doen. Mijn aanloop naar de Tour was anders dan in andere jaren. Maar ik heb de afgelopen weken goed kunnen trainen, mijn benen voelen goed en mijn motivatie is supergoed."

Zware eerste week kan nadeel zijn voor Pogacar

Pogacar kan niet rustig in de Tour groeien, want in het eerste weekend staan er meteen twee pittige etappes op het programma in het Baskenland. De eerste rit van zaterdag kent ruim 3.200 hoogtemeters en in rit twee moeten er bijna 3.000 hoogtemeters overwonnen worden. Bovendien zijn er in de eerste week al drie loodzware bergetappes (rit vijf, zes en negen).

"De eerste negen dagen worden heel zwaar en heel explosief", aldus Pogacar. "Toen ik het parcours eind vorig jaar voor het eerst zag, was ik daar heel blij mee."

"Nu, met mijn blessure, ben ik iets minder blij met de zware start van deze Tour. Maar ik mag nog steeds hopen dat ik goed genoeg ben om in de eerste week al wat tijd te pakken."

Tadej Pogacar op het Tour-podium naast Jonas Vingegaard en Geraint Thomas. Foto: Getty Images

'Vingegaard is belangrijkste kandidaat voor eindzege'

Als Pogacar in topvorm is, dan wacht hem normaal gesproken opnieuw een duel met Jonas Vingegaard. De Deense kopman van Jumbo-Visma was vorig jaar de beste in de tweestrijd, dus Pogacar zint op revanche.

"We hebben veel geleerd van vorig jaar. En we willen het dit jaar beter doen", zei de Sloveen, die de favorietenrol wel nadrukkelijk naar Vingegaard schoof. "Jonas is de belangrijkste kandidaat voor de eindzege. Hij was ontzettend dominant in de Dauphiné, en na die koers zei hij dat hij nog niet in zijn beste vorm was. Dus ik kan niet wachten om te zien wat hij in de Tour kan."

Vingegaard had in de Tour van vorig jaar het voordeel van de sterkste ploeg. UAE Team Emirates hoopt dit jaar met hulp van een aantal versterkingen de strijd te kunnen aangaan met de Nederlandse topploeg. Adam Yates is de belangrijkste toevoeging aan de formatie van Pogacar. De Brit is zelfs tot schaduwkopman benoemd.

"Het is voor mij prettig dat we nog een kopman hebben", zei Pogacar. "Het is goed om een back-upplan te hebben nu ik nog niet 100 procent ben."

