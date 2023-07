Vooruitblik etappe 5 Tour de France: Bijzondere Pyreneeënrit voor Pogacar

De vijfde etappe van de Tour de France is 162 kilometer lang en finisht in Laruns. Wat kunnen we van deze rit verwachten?

Alles is anders in deze atypische Tour, en een Pyreneeënrit op dag vijf past prima in dat plaatje. Het is de vraag of de Soudet al vuurwerk gaat opleveren. Vermoedelijk wachten de grote mannen tot de Marie Blanque, waar bovenop bonificatieseconden liggen te wachten.

Tadej Pogacar zal met een blik van herkenning rondrijden. Het parcours is een kopie van de negende etappe in 2020. Marc Hirschi dacht toen een monstersolo af te ronden, maar werd in het zicht van de finish ingerekend door een elitegroepje. Pogacar sprintte vervolgens naar zijn eerste Tour-ritzege.

Terrein met symbolische waarde dus voor de Sloveen, die opnieuw als favoriet opgeschreven mag worden. Zijn teller staat inmiddels op negen. Bij tien dagzeges komt hij op gelijke hoogte met de drie succesvolste Nederlanders ooit in de Tour: Gerrie Knetemann, Jan Raas en Joop Zoetemelk.

Starttijd: 13.05 uur

Finishtijd: Rond 17.20 uur

Favorieten voor de etappezege ⭐⭐⭐ Tadej Pogacar, Mattias Skjelmose

⭐⭐ Tom Pidcock, David Gaudu, Victor Lafay

Tom Pidcock, David Gaudu, Victor Lafay ⭐ Simon Yates, Jonas Vingegaard, Adam Yates