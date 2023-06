Sagan vlak voor laatste Tour door het stof na dronken scooterrit: 'Heb het verpest'

Peter Sagan gold jarenlang als een van de grootste sprinters van het peloton, maar zijn hoofd lijkt niet meer naar de koers te staan. In mei werd de Sloveen op zijn scooter met te veel alcohol in zijn bloed aangehouden.

Sagan werd anderhalve maand geleden in zijn woonplaats Monte Carlo op zijn scooter staande gehouden, omdat hij merkwaardige manoeuvres maakte. Een alcoholtest wees uit dat hij 3,34 promille alcohol in zijn lichaam had, ongeveer zeven keer zoveel als in Nederland is toegestaan.

In de rechtbank verklaarde de 33-jarige Sagan dat hij tot 3.00 uur op stap was geweest en na vijf uur slaap op zijn scooter was gestapt. De sprinter werd woensdag veroordeeld tot een boete, een rijontzegging en een voorwaardelijke gevangenisstraf.

Via sociale media bood Sagan, die in 2021 vanwege dronkenschap al eens voor de rechter moest verschijnen, zijn excuses aan. "Het spijt me heel erg dat ik het verpest heb tijdens een moment van zwakte", zei de drievoudig wereldkampioen.

"Ik wil mijn excuses aanbieden aan mijn familie, mijn vrienden, mijn team, onze sponsors en iedereen die me gesteund heeft. Ik leer van deze fouten om in de toekomst een beter mens te worden."

Sagan staat voor laatste Tour-deelname

De veroordeling van Sagan komt enkele dagen voor de laatste Tour de France-deelname van de routinier, die de laatste jaren weinig successen meer viert. Zijn laatste overwinning boekte hij ruim een jaar geleden in het Slowaaks kampioenschap.

Sagan deed in zijn carrière al veertien keer eerder mee aan de Tour. In Frankrijk won hij maar liefst twaalf etappes, waarvan de laatste vier jaar geleden. Bovendien nam hij al zeven keer de groene trui mee naar huis.