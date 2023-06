Jakobsen vindt groen in Tour te hoog gegrepen: 'Denk niet dat ik dat niveau heb'

Fabio Jakobsen ziet zichzelf komende Tour de France niet meestrijden om de groene trui. De Nederlandse topsprinter zal zich tevreden moeten stellen met het winnen van ritten, hoewel hij ook stiekem voor een legendarische collega zal juichen.

Jakobsen debuteerde vorig jaar in de Tour en won meteen een etappe. Voor deze editie was zijn voorbereiding vrijwel hetzelfde.

"De Tour is de Tour, het zal nooit eenvoudig zijn", zegt de 26-jarige renner van Soudal Quick-Step drie dagen voor het Grand Départ in Bilbao. "Ik ga voor een nieuw succes, maar ik weet ook dat ik weer zal lijden. Dat is de andere kant van de medaille voor een sprinter. Ik moet gewoon elke bergrit weer hopen dat ik op tijd binnenkom."

Daarmee doelt Jakobsen op de beklimming naar Peyragudes van vorige Tour. De Heukelumer moest zich bijna binnenstebuiten keren om binnen de tijdslimiet finishen. Dat lukte ternauwernood, waarna hij zich moegestreden in de hekken liet vallen. De beelden gingen de wereld over.

Vanwege zijn beperkte klimkwaliteiten acht Jakobsen zich dan ook niet in staat om de groene trui te veroveren. Het puntenklassement is in zijn ogen meer iets voor types als Wout van Aert of Mads Pedersen. "Ik denk niet dat ik het niveau heb om me met hen te meten voor het groen."