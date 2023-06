Tour de France-kijker krijgt gesprekken tussen renner en ploegleiding te horen

Delen via E-mail

Televisiekijkers kunnen bij de komende editie van de Tour de France meeluisteren met gesprekken tussen renners en de ploegleiding. De organisatie van de grootste wielerkoers ter wereld volgt daarmee het voorbeeld van onder meer de Formule 1.

Tijdens de live-uitzendingen van de etappes zijn af en toe fragmenten te horen van communicatie binnen een ploeg; een primeur in de Tour. De audio is wel vooraf gemodereerd.

De Tour-organisatie laat woensdag in een verklaring weten dat gesprekken van een groot deel van de ploegen te horen zullen zijn. Vooralsnog is onduidelijk welke ploegen hier wel en niet aan meedoen. Met de nieuwe dimensie wil de Tour de koers begrijpelijker en aantrekkelijker maken voor het publiek.

In de Formule 1 krijgen tv-kijkers al jaren fragmenten van gesprekken tussen coureurs en de teamleiding te horen. In de koningsklasse van de autosport moet verplicht in het Engels worden gecommuniceerd.