Dit is het etappeschema van de Tour: klimmers komen flink aan hun trekken

De 110e editie van de Tour de France is met onder meer acht bergetappes en één tijdrit op het lijf geschreven van de klimmers. Een overzicht in vogelvlucht van de 21 etappes, die in totaal over ruim 3.400 kilometer gaan.

De tijd dat de Tour standaard begon met een tijdrit en pas na een reeks vlakke ritten de bergen in trok, ligt al even achter ons. Het parcours wordt steeds aantrekkelijker gemaakt en dat is dit jaar niet anders. Sterker nog: de eerste week lijkt pittiger dan ooit.

De Tour wordt geopend met twee heuvelritten in het Baskenland. Daarna doemen al vrij snel de Pyreneeën op. In de vijfde etappe ligt de eerste klim van buitencategorie (Col de Soudet) op de renners te wachten. Een dag later moeten ze de mythische Tourmalet bedwingen en ligt de finishstreep op een klim van eerste categorie.

De loodzware eerste Tour-week wordt in de negende rit afgesloten met de beklimming van de Puy de Dôme. Deze col van de buitencategorie heeft een bekende naam - Eddy Merckx kreeg er ooit een klap van een toeschouwer - maar wordt zelden in het Tour-parcours opgenomen. De Puy de Dôme is namelijk privébezit.

Na de rustdag lijken in de tweede Tour-week de vluchters aan zet. Met name in de tiende en twaalfde etappe is het heuvelachtige parcours zeer geschikt voor avonturiers. De dertiende rit met finish op Grand Colombier zou kunnen uitmonden in 'twee koersen voor de prijs van één'. Oftewel vluchters die strijden om de ritzege, terwijl de klassementsmannen daarachter elkaar bestoken.

Cruciaal weekend voor klassement

Het weekend van 15 en 16 juli belooft cruciaal te worden. We zijn dan inmiddels in de Alpen aanbeland. In de veertiende etappe is de Joux Plane - met daaropvolgend afdaling richting finish - de blikvanger. De vijftiende rit wordt gekenmerkt door een slopende reeks cols in de finale.

Na de tweede rustdag wordt in de zestiende etappe eindelijk de tijdritfiets van stal gehaald. De race tegen de klok is niet lang, maar bevat een venijnige klim. Het zou kunnen lonen om aan de voet van fiets te wisselen, maar het is de vraag welke renners dat gaan doen.

Een dag later wacht de koninginnenrit. Deze zeventiende etappe bevat vier zware beklimmingen, waaronder de ellendig lange Col de la Loze. De achttiende en negentiende rit lijken een prooi voor vluchters of sprinters. Zaterdag 22 juli is er een pittige tocht door de Vogezen. Dat is de laatste kans om iets recht te zetten in het klassement, want een dag later is alweer de traditionele champagnerit naar Parijs.

Al met al is het een gevarieerde Tour de France, die alle vijf bergketens in Frankrijk aandoet (Pyreneeën, Centraal Massief, Alpen, Jura en Vogezen). In totaal zijn er liefst dertig bergen van de tweede categorie of zwaarder. Ter vergelijking: dat zijn er zeven méér dan vorig jaar. De klimmers komen dus flink aan hun trekken.