Soudal Quick-Step gaat met Jakobsen voor etappezeges in Tour de France

Fabio Jakobsen is een van de speerpunten in de Tour de France-ploeg van Soudal Quick-Step. De Nederlandse topsprinter voert samen met Julian Alaphilippe de Belgische formatie aan. Alle Tour-ploegen zijn nu compleet.

De 26-jarige Jakobsen is er voor de tweede keer bij in de Tour. Vorig jaar boekte hij één etappeoverwinning. Hij haalde de Champs-Élysées in Parijs toen als de nummer 129 van het klassement.