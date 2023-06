Van Avermaet ontgoocheld om afwezigheid in Tour: 'Had op meer respect gehoopt'

Greg Van Avermaet is zeer teleurgesteld over zijn afwezigheid in de Tour-selectie van AG2R-Citroën. De Belgische renner had gehoopt dat hij in zijn afscheidsjaar voor de tiende keer mocht deelnemen aan de grootste rittenkoers ter wereld.

"Ik steek niet onder stoelen of banken dat dit een zure pil is om door te slikken", zegt de 38-jarige Van Avermaet, geciteerd door Het Nieuwsblad. De olympisch kampioen van 2016 op de weg had op meer krediet gerekend.

"Ik vraag mij af waarom ik de voorbije weken zo hard getraind heb. Ik had echt gehoopt dat ze me zouden meepakken, al was het maar omdat het mijn laatste keer zou zijn. Ik had op meer respect gehoopt voor wat ik in de Tour heb gepresteerd."

Van Avermaet boekte in 2015 en 2016 ritzeges in de Tour de France. Hij schreef in 2017 de klassieker Parijs-Roubaix op zijn naam en won daarnaast Gent-Wevelgem (2017), Omloop Het Nieuwsblad (2016, 2017) en E3 Classic (2017).

Van Avermaet bleef op de Spelen van 2016 de Deen Jakob Fuglsang en de Pool Rafal Majka voor. Foto: Getty Images

'Dit komt toch heel hard aan'

Van Avermaet heeft wel uitleg gekregen van de ploegleiding. Teammanager Vincent Lavenu zei bij de presentatie van de ploeg dat de Belg het al moeilijk had in het gebergte tijdens het voorbije Critérium du Dauphiné, "terwijl het parcours van de Tour zeer zwaar is".

Van Avermaet moet het nieuws naar eigen zeggen nog even verwerken. "De Tour was een groot doel en dat valt nu weg. Omgaan met ontgoochelingen hoort bij het leven van een topsporter, maar deze komt toch heel hard aan. Ik ben nog altijd te ambitieus om dit nieuws te krijgen."

Ben O'Connor is de kopman van AG2R in de Tour. De 27-jarige Australiër, die in de editie van 2021 vierde werd, krijgt vanaf de start in Bilbao op 1 juli hulp van vier Franse wielrenners, twee Belgen en een Oostenrijker.