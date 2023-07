Vooruitblik etappe 4 Tour de France: Een geschikte dag voor een record?

De vierde etappe van de Tour de France is 182 kilometer lang en finisht in Nogaro. Wat kunnen we van deze rit verwachten?

Het is een groot thema in deze Tour de France: Mark Cavendish en het gedeelde record met Eddy Merckx. De Brit toonde in de Giro d'Italia dat er nog altijd rekening met hem gehouden moet worden en maandag werd hij zesde in de eerste massasprint. Zit zijn 35e etappezege erin?

Aan het parcours zal het niet liggen. Er is een klimmetje op 25 kilometer van de finish, maar daar kunnen de snelle mannen zich niet achter verschuilen. Voor Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen is het een nieuwe kans om de vlekkeloze tandem Mathieu van der Poel-Jasper Philipsen uit te dagen.

De bekendste inwoner van startplaats Dax is André Darrigade, de Cavendish van zijn tijd. In de jaren van vijfvoudig eindwinnaar Jacques Anquetil stofzuigerde 'De Vliegende Bask' de sprintetappes op. De nu 94-jarige Darrigade staat nog altijd vijfde op de ranglijst aller tijden met 22 dagzeges in de Tour.

Favorieten voor de etappezege ⭐⭐⭐ Jasper Philipsen, Fabio Jakobsen

⭐⭐ Dylan Groenewegen, Phil Bauhaus, Caleb Ewan

Dylan Groenewegen, Phil Bauhaus, Caleb Ewan ⭐ Mark Cavendish, Mads Pedersen, Wout van Aert