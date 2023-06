Van der Poel voert Tourploeg van Alpecin aan, Philipsen andere kopman

Mathieu van der Poel voert de ploeg van Alpecin-Deceuninck aan bij de Tour de France. Naast de 28-jarige renner is sprinter Jasper Philipsen de andere blikvanger bij de Belgische ploeg.

Bij het Tourdebuut in 2021 baarde Van der Poel opzien met etappewinst op de tweede dag op de Mûr-de-Bretagne. Hij droeg dat jaar zes dagen de gele trui. In 2022 liep de ronde van Frankrijk uit op een teleurstelling. De renner was na een zware val in de Giro d'Italia niet fit en stapte in de elfde etappe uit de koers.