Vooruitblik etappe 3 Tour de France: Grote kans op eerste Nederlandse ritzege

De derde etappe van de Tour de France is 187 kilometer lang en finisht in Bayonne. Wat kunnen we van deze rit verwachten?

De sprinters zijn tot dusver niet te benijden. Na het Baskische klimgeweld van afgelopen dagen moet dit dan een vlakke etappe heten. Geblokte mannen als Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen zullen zo hun bedenkingen hebben als ze het eerste gedeelte van het parcours zien. Even op de tanden bijten dus.

Tyler Hamilton was in 2003 de laatste die in Bayonne een Tour-rit won. Dat deed de Amerikaan na een solo van bijna 100 kilometer en met - nog indrukwekkender - een breuk in zijn sleutelbeen. Toch verwierf Hamilton vooral bekendheid als klokkenluider. De oud-ploeggenoot bracht het dopingbedrog van Lance Armstrong aan het licht.

Twee Nederlanders zegevierden ooit in deze Zuid-Franse stad: Gerben Karstens in 1966 en Leo Duyndam in 1972. Karstens was de lolbroek van het peloton en overleed vorig jaar op tachtigjarige leeftijd. Het verhaal van Duyndam is tragisch. 'De blonde pijl' uit Westland werd slechts 42 jaar oud. "Hij leefde voor twee", vertelde Karstens later over zijn maatje, met wie hij een gevreesd duo op de baan vormde.

Start: 13.00 uur

Finish: rond 17.40 uur

Favorieten voor de etappezege ⭐⭐⭐ Jasper Philipsen, Fabio Jakobsen

Dylan Groenewegen, Mads Pedersen, Caleb Ewan ⭐ Mark Cavendish, Sam Welsford, Wout van Aert