Vooruitblik etappe 2 Tour de France: Van der Poel moet Jaizkibel zien te overleven

De tweede etappe van de Tour de France is 209 kilometer lang en finisht in San Sebastián. Wat kunnen we van deze rit verwachten?

De renners krijgen een lightversie van Clásica San Sebastián voorgeschoteld. In de finale wacht de beroemde Jaizkibel, dus de rassprinters kunnen opnieuw hun ambities opbergen. De avonturiers zullen alert zijn. Het is namelijk de vraag in hoeverre het geel van Adam Yates wordt verdedigd.

Als het verhaal van de kopgroep niet doorgaat, gloort er een sprint voor een flink uitgedunde groep. Een nieuwe kans voor Mathieu van der Poel en Wout van Aert? Vanaf de top van de Jaizkibel is het ruim 16 kilometer tot de eindstreep.

In 1992 finishte voor het laatst een Tour-etappe in San Sebastián. Het werd de dag van vluchter Dominique Arnould, die het aanstormende peloton nipt voorbleef. Een half jaar later deed de Fransman iets wat geen landgenoot hem ooit nog zou nadoen: hij werd wereldkampioen veldrijden.

Start: 12.15 uur

Finish: Rond 17.15 uur

Favorieten voor de etappezege ⭐⭐⭐ Wout van Aert, Mathieu van der Poel

⭐⭐ Mattias Skjelmose, Tadej Pogacar, Neilson Powless

Mattias Skjelmose, Tadej Pogacar, Neilson Powless ⭐ Tom Pidcock, Simon Yates, Julian Alaphilippe

