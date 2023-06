Less is more. Die nieuwe aanpak moet ervoor zorgen dat Mathieu van der Poel de komende drie weken zijn beste Tour de France rijdt, na de teleurstellende Tour van 2022. "Ik heb al heel veel gekoerst in mijn leven. Nu gaat het er vooral om dat ik goed ben wanneer het telt."

Het is dat teamgenoot Jasper Philipsen tijdens een hoogtestage in de Franse Alpen een foto op Instagram zet waarop Van der Poel met een wel heel korte coupe te zien is. Anders zou je bijna denken dat de 28-jarige Nederlander al zijn speelsheid verloren is.

Tijdens een digitaal persmoment vanuit La Plagne is Van der Poel begin juni namelijk verrassend positief over het wekenlange trainingskamp. "Het is hier heel mooi. We trainen natuurlijk veel, maar het is ook leuk", zegt hij. "Ik ben beter geworden in dit soort kampen, geniet er veel meer van dan in het verleden."

Nog niet zo lang geleden waren trainingsstages met dag in, dag uit lange ritten over asfalt een noodzakelijk kwaad voor de vijfvoudig wereldkampioen veldrijden. De alleskunner vond trainingen in het bos of op de mountainbike veel leuker.

"Het is gewoon zo: af en toe is wielrennen op de weg saai", zei Van der Poel eind 2018 in een interview met de Belgische krant Het Nieuwsblad, een paar maanden voor het begin van zijn eerste serieuze wegseizoen. "De saaiheid aanvaarden zal voor mij het allermoeilijkste worden. Het zal moeten."

Nu - 4,5 jaar en vele grote overwinningen later - heeft 'MVDP' alle aspecten van het wegwielrennen omarmd. En dat betekent dat hij net als zijn concurrenten periodes in het seizoen kiest waarin hij zes tot acht weken geen enkele wedstrijd rijdt en alleen rust en traint. "Daar voel ik me goed bij", zegt hij. "Ik heb al heel veel gekoerst in mijn leven. Nu gaat het er vooral om dat ik goed ben wanneer het telt."

Van der Poel was in Tour van 2022 geen schim van zichzelf

De Tour van 2022 is pas vijf dagen oud als Van der Poel met een even pijnlijke als duidelijke conclusie komt. "Ik ben momenteel een schim van mezelf en niet vooruit te branden", zegt hij na een teleurstellende 81e plaats in een etappe over Noord-Franse kasseien, normaal gesproken zijn specialiteit. Na nog een week als figurant in de grootste koers ter wereld stapt de kopman van Alpecin-Deceuninck af.

In de zoektocht naar een verklaring voor de onverwachte vormdip komt de leiding van de Belgische ploeg uit bij de gebrekkige voorbereiding van Van der Poel op de Tour. De Nederlander begon laat aan het seizoen 2022, omdat hij eerst goed wilde herstellen van een slepende rugblessure. Vervolgens reed hij in mei met de Giro d'Italia voor het eerst in zijn carrière een grote ronde uit.

"De voorbereiding van Mathieu op de klassiekers in het voorjaar van 2022 was zeer kort", zegt Christoph Roodhooft, de Belgische ploegleider die al ruim tien jaar met Van der Poel werkt. "Dat ging onverhoopt goed (Van der Poel won onder meer de Ronde van Vlaanderen, red), maar het waren veel korte pieken zonder dat hij een stabiele basis voor zijn conditie had."

"Daarna heeft Mathieu de Ronde van Italië heel enthousiast beleefd én gereden. Uiteindelijk heeft hij daardoor toch wel veel energie verbruikt. Na de Giro heeft hij daar zowel mentaal als fysiek de gevolgen van gevoeld."

Wat is de nieuwe aanpak van Mathieu van der Poel?

Niemand bij Alpecin-Deceuninck noemt de teleurstellende Tour van vorig jaar als dé reden waarom Van der Poels aanpak dit seizoen veranderd is. Het was meer een natuurlijke evolutie, na een aantal jaren waarin de toprenner soms iets te veel wilde. Van der Poel heeft laten zien dat hij op de weg, in het veld én op de mountainbike de beste van de wereld kan zijn, maar ook dat zijn (wedstrijd)programma daardoor bomvol raakte.

"Als je tijd beperkt is, dan weet je dat alles steeds perfect in de plooi moet vallen", zegt Roodhooft. "En dat er een dag kan komen dat je ergens tegenaan loopt. Ik zeg niet dat we met Mathieu ergens vol tegenaan gelopen zijn, maar het is nu wel duidelijk aangenamer."

Van der Poel omschrijft de belangrijkste aanpassing aan zijn schema in één simpele zin: "Meer investeren in trainen en minder in koersen." Voorlopig is deze 'less is more'-filosofie zeer succesvol. De Nederlander werd begin februari wereldkampioen veldrijden en won in het voorjaar twee van de grootste wedstrijden in het wegwielrennen: Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix.

"We hebben met z'n allen ervaren dat het een meerwaarde is dat Mathieu langer heeft kunnen trainen", zegt Roodhooft. "Mathieu heeft er veel voor moeten laten vallen, maar uiteindelijk maakt dat het makkelijker voor hem. We gaan proberen om ieder kalenderjaar een aantal weken of maanden te zoeken waarin hij op deze manier kan werken. Meer rusten en langzamer opbouwen, soms is het niet moeilijker dan dat."

Het kostte niet heel veel moeite om Van der Poel te overtuigen van de voordelen van de wijziging in zijn aanpak. "Ik heb in het verleden iets te veel gekoerst, waardoor ik te vaak onvoorbereid aan de start stond", zegt hij. "Het is goed dat ik nu blokken kies om goed te trainen, dat brengt me op een ander niveau. En ik geniet ervan, zeker als het zoveel succes oplevert als dit voorjaar."

Wat kan Van der Poel in zijn derde Tour de France?

De eerste etappe van de Ronde van België is nog niet eens halverwege als Van der Poel voor het eerst versnelt. De kopman van Alpecin-Deceuninck rijdt pas zijn tweede koers na twee maanden pauze. Toch is hij constant in de aanval én heeft hij in de laatste kilometer nog genoeg adem over om zijn ploegmaat Philipsen naar de etappezege te loodsen.

Aantrekkelijk koersen hoorde altijd al bij Van der Poel, maar dit seizoen is er nog een stapje bij gekomen. "Omdat ik nu minder koers, voel ik veel gretigheid in elke wedstrijd die ik wél rijd", zegt hij. "Ik voel me dus én meer klaar voor een race én meer eager om te koersen."

"Ik ben dus ook zeer gemotiveerd voor de Tour. Dit is de eerste keer dat ik een perfecte voorbereiding op een grote rond heb gehad, dus ik verwacht mijn beste Tour te rijden. Het moet in ieder geval een stuk beter gaan dan vorig jaar."

Een ding is zeker: na de Tour en de WK wielrennen in Glasgow (3-13 augustus) zal Van der Poel weer een pauze nemen, voordat hij gaat toewerken naar het najaar. "Zodat hij plezier blijft hebben in zijn job", zegt Roodhooft. "In het verleden hebben we toppers gezien die niet zozeer fysiek aan het eind van hun Latijn waren, maar mentaal gewoon helemaal uitgeblust waren. Ik vind dat het bij een atleet als Mathieu van der Poel onze eerste zorg moet zijn om daar zo lang mogelijk van weg te blijven."