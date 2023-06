Astana-kopman Cavendish wil met hulp Bol Tour-record alleen op naam krijgen

Astana Qazaqstan heeft maandag officieel bekendgemaakt dat Mark Cavendish en Cees Bol naar de Tour de France gaan. De Britse sprinter gaat voor zijn 35e ritzege, waarmee hij het record dat hij nu nog deelt met Eddy Merckx alleen in handen krijgt.

Bol is een van de renners die de sprint aan moet trekken voor de 38-jarige Cavendish. De Nederlander begint aan zijn derde Tour, nadat hij in 2019, 2020 en 2021 ook aan de start had gestaan.

Cavendish is bezig aan zijn laatste maanden van zijn lange carrière. Hij reed in 2007 zijn eerste Tour en begint zaterdag voor de veertiende keer aan de Franse wielerronde. In de afgelopen vier edities was Cavendish er alleen in 2021 bij, maar toen won hij wel vier etappes en stond hij in het groen in Parijs.