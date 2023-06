Hamilton en Russell onthullen terugkeer van oud-winnaar Bernal in Tour de France

De terugkeer van INEOS Grenadiers-renner Egan Bernal in de Tour de France is maandag op bijzondere manier aangekondigd. Onder anderen Formule 1-coureurs Lewis Hamilton en George Russell onthulden de bijzondere uitverkiezing van de Colombiaan.

Bernal reed anderhalf jaar geleden tijdens een trainingsrit in Colombia op volle snelheid tegen een stilstaande bus en raakte daarbij zwaargewond. Pas na twee weken mocht hij de intensive care van een ziekenhuis in Bogota verlaten.

Daarna volgde een lange revalidatie. Bij het ongeluk liep Bernal een lange reeks verwondingen op: een gebroken ruggenwervel, een gebroken dijbeen, een gebroken knieschijf, borsttrauma, een geperforeerde long en meerdere gebroken ribben.

Bernal maakte in augustus vorig jaar zijn rentree, maar hij had tijd nodig om weer op topniveau te geraken. De afgelopen maanden kon hij alweer met de beste renners mee in het hooggebergte. Eerder deze maand eindigde hij als twaalfde in het Critérium du Dauphiné.

Nu acht INEOS Bernal sterk genoeg om zijn rentree te maken in de Tour de France, de koers die hij in 2019 won. Hij is een van de kopmannen van de Britse ploeg, samen met zijn landgenoot Daniel Martínez. Ook Tom Pidcock maakt deel uit van de formatie.

INEOS kondigde de selectie op bijzondere wijze aan. Niet alleen Formule 1-coureurs Hamilton en Russell en hun teambaas Toto Wolff, maar ook de Nieuw-Zeelandse rugbyer Sam Cane en marathonicoon Eliud Kipchoge presenteerden de selectie. Zij maken deel uit van de INEOS Group, die in verschillende sporten actief is. De groep is bijvoorbeeld mede-eigenaar van het Formule 1-team van Mercedes.

