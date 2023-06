Vooruitblik etappe 1 Tour de France: direct spektakel met Van der Poel als favoriet

De eerste etappe van de Tour de France start én finisht zaterdag in de Spaanse stad Bilbao. Wat kunnen we van deze rit verwachten?

De 110e editie van de Tour de France vertrekt voor de deur van het San Mamés-stadion van Athletic Club en passeert vervolgens het wonderlijke Guggenheim-museum. Het is de vraag of de renners oog hebben voor de architectonische schoonheden die Bilbao te bieden heeft, want er staat nogal een etappe op het menu.

In plaats van de gebruikelijke proloog of sprintersrit wordt er direct een spektakeltocht door het Baskenland opgediend. Het gaat de hele dag op en af, uitmondend in een finale vol kuitenbijters. Met name de steile Côte de Pike op 10 kilometer van de finish smeekt om aanvalswerk.