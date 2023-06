Veertien Nederlanders van start in Tour de France, vier meer dan in 2022

De Tour de France begint zaterdag in Bilbao met veertien Nederlandse renners. Jumbo-Visma (twee), Alpecin-Deceuninck (twee) en het Australische Jayco AlUla (twee) zijn de enige ploegen met meerdere Nederlandse renners aan de start.

Vorig jaar begon de Tour met slechts tien Nederlandse renners. In 2021 waren het er net als dit jaar veertien. Het dieptepunt deze eeuw was in 2020, toen zeven Nederlanders aan de start stonden, terwijl de Tour in 2015 met twintig Nederlanders begon.

Het record stamt uit 1989 (dertig Nederlandse renners), al waren de 22 Tour-ploegen toen groter (negen in plaats van acht renners). In totaal gaan zaterdag 176 renners van start.

Bij Jumbo-Visma doen de Nederlanders Wilco Kelderman (die de geblesseerde Steven Kruijswijk vervangt) en Dylan van Baarle mee. Vorig jaar was Kruijswijk de enige Nederlander in de Tour-ploeg van kopman Jonas Vingegaard.

Opvallende afwezige is Bauke Mollema, die na twaalf Tours op rij buiten de selectie van Lidl-Trek is gelaten. De 31-jarige Van Baarle is dit jaar de meest ervaren Nederlandse renner in de Tour. Hij begint aan zijn achtste Ronde van Frankrijk en zijn eerste in dienst van Jumbo-Visma.