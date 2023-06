Teleurgestelde Froome voelde zich klaar voor Tour en hoopt in 2024 terug te keren

Chris Froome is teleurgesteld dat hij door zijn ploeg Israel-Premier Tech niet is geselecteerd voor de Tour de France. De viervoudig winnaar voelde zich "fysiek klaar" voor de grootste wielerkoers ter wereld en is van plan volgend jaar terug te keren.

"Ik ben natuurlijk enorm teleurgesteld over het besluit. De Tour de France heeft een speciaal plekje in mijn hart", zegt Froome vrijdag tegen Global Cycling Network.

De 38-jarige Brit won de Tour in 2013, 2015, 2016 en 2017. In totaal reed hij de Tour al tien keer en schreef hij zeven etappes op zijn naam.

Froome kon de afgelopen jaren al niet meer meedoen in de top van het algemeen klassement, maar wilde bij zijn elfde deelname voor een ritzege gaan. "Fysiek was ik er klaar voor, maar helaas kon ik het in de voorbereidende koersen niet laten zien door materiaalproblemen."

Vorige week reed Froome de Franse rittenkoers La Route d'Occitanie, maar kon hij in de koninginnenrit niet bijblijven vanwege problemen aan de afstelling van zijn fiets. Ook bij de eendaagse klimkoers CIC-Mont Ventoux eerder deze maand zat materiaalpech een goed resultaat hem in de weg.

Chris Froome ging vier keer met de eindzege aan de haal in de Tour de France. Foto: Getty Images

'Ik wil in ieder geval terugkeren in 2024'

In de jacht op dagsucces heeft Israel-Premier Tech gekozen voor acht andere renners, onder wie Michael Woods en Dylan Teuns. Ook Hugo Houle en Simon Clarke, ritwinnaars van de vorige editie, zijn van de partij.

"Ik respecteer de keuze van het team", zegt Froome, die ook twee keer de Vuelta a España (2011 en 2017) en één keer de Giro d'Italia (2018) won. "Het zal even duren voor ik me op andere doelen voor dit seizoen ga focussen. Ik wil in ieder geval terugkeren in de Tour de France van 2024."

De Tour begint volgende week zaterdag in het Spaanse Bilbao. Na ruim drie weken koers eindigt de Franse wielerronde traditiegetrouw op de Champs-Élysées in Parijs.