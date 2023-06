Vakbond en Tour-directie in gesprek over gevaarlijke afdalingen na dood Mäder

De rennersvakbond CPA Cycling gaat met de directie van de Tour de France, de internationale wielerbond UCI en Tour-ploegen in gesprek over gevaarlijke afdalingen. Na de dood van de Zwitserse renner Gino Mäder is er veel discussie over het parcours bij wielerwedstrijden.

"Ja, ik kan bevestigen dat we woensdag om tafel gaan", zegt Adam Hansen, voorzitter van CPA Cycling, op Twitter. Drie dagen later, op 1 juli, gaat in het Spaanse Bilbao de Tour van start. Vooral de finishes van de veertiende en de zeventiende etappe liggen onder een vergrootglas.

De veertiende rit eindigt met een afdaling van ongeveer 10 kilometer naar Morzine en de zeventiende rit kent aan het einde een afdaling van zo'n 6 kilometer. Er wordt gevreesd dat renners dan grote risico's nemen in de jacht op dagsucces of tijdwinst voor het klassement.

De 26-jarige Mäder viel acht dagen geleden tijdens de Ronde van Zwitserland in een ravijn bij een afdaling in de laatste kilometers. Een dag later overleed hij aan de gevolgen van zijn zware valpartij.

Het parcours van de veertiende Touretappe.

Hansen werkt aan maatregelen

De finish van die etappe in Zwitserland lag aan het eind van de afdaling en dus is de vraag of de dood van de Mäder voorkomen had kunnen worden.

De afgelopen dagen kwam naar buiten dat Hansen namens de rennersvakbond werkt aan maatregelen om de veiligheid in het peloton te verbeteren. Het gesprek met de Tour-directie, de UCI en de ploegen is de volgende stap. Mogelijk wordt het parcours van de veertiende en zeventiende etappe nog aangepast.

Dinsdag ging Hansen in gesprek met de Belgische krant Het Laatste Nieuws al in op mogelijke nieuwe regelgeving. "Ligt de finish meteen beneden, dan koerst iedereen op de limiet", zei Hansen. "Ik ben zelf renner geweest: als je weet dat er nog een paar vlakke kilometers volgen, houd je wat reserve. Want je weet dat je nog de kans krijgt om op te schuiven."