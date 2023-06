Groenewegen moet Jayco AlUla etappezeges bezorgen in Tour de France

Dylan Groenewegen gaat als een van de speerpunten van Team Jayco AlUla naar de Tour de France. De Australische ploeg mikt in de grootste wielerkoers ter wereld op ritzeges van de Nederlandse topsprinter en een goed klassement van Simon Yates.

"Ik maak met zes overwinningen een goed seizoen door. Onze sprinttrein heeft zich goed ontwikkeld. We gaan vol vertrouwen richting de Tour. De benen zijn goed en de ploeg is sterk", zegt Groenewegen, die onlangs nog twee ritten won in de Ronde van Slovenië.

De dertigjarige Amsterdammer won vorig jaar zijn eerste Tour-etappe in het shirt van Jayco AlUla. Eerder boekte hij vier ritzeges namens Jumbo-Visma. Het wordt zijn zesde Tour de France.

In het klassement hoopt Jayco AlUla hoge ogen te gooien met Yates. De Vuelta a España-winnaar van 2018 en de nummer drie van de Giro d'Italia van 2018 rijdt net als Groenewegen voor de zesde keer de Tour.

De ploeg van Jayco AlUla herbergt met Elmar Reinders nóg een Nederlander. Hij staat op 31-jarige leeftijd voor zijn Tour-debuut. De Australiërs Luke Durbridge en Chris Harper, de Amerikaan Lawson Craddock, de Deen Chris Juul-Jensen en de Sloveen Luka Mezgec completeren de formatie. Mezgec is Groenewegens belangrijkste helper in de sprint. Ook Reinders is onderdeel van de sprinttrein.

Volg al het nieuws over de Tour de France Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Tour de France Blijf met meldingen op de hoogte

Teunissen met Intermarché naar Tour

Mike Teunissen gaat met Intermarché-Circus-Wanty naar de Tour. De Nederlander deed twee jaar geleden voor het laatst mee, toen nog voor Jumbo-Visma. Teunissen won in 2019 als ploeggenoot van Groenewegen een Tour-rit en droeg twee dagen de gele leiderstrui.

Louis Meintjes, die al drie keer in de top tien eindigde, is de kopman van Intermarché. De Zuid-Afrikaan krijgt gezelschap van onder anderen zijn Duitse helper Georg Zimmermann en de Eritreeër Biniam Girmay, die op succes hoopt in de sprintetappes en voor het eerst meedoet aan de Ronde van Frankrijk.

Girmay, die vorige week een rit won in de Ronde van Zwitserland, wordt in de sprint naast Teunissen bijgestaan door de Fransman Adrien Petit. Oud-wereldkampioen Rui Costa, de Fransman Lilian Calmejane en de Nieuw-Zeelander Dion Smith completeren de ploeg van Intermarché, dat hoopt op een ritzege en een eindklassering in de top tien.

De Tour de France begint volgende week zaterdag in Bilbao. Na drie weken koers wordt traditiegetrouw op de Champs-Élysées geëindigd.