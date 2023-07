Matthews na ritzege vorig jaar niet opnieuw naar Tour, Uno-X maakt ploeg bekend

Michael Matthews zal dit jaar niet in het peloton van de Tour de France te vinden zijn. De Australiër, vorig jaar nog ritwinnaar, heeft dat via sociale media laten weten. Eerder op de dag maakte Uno-X als eerste ploeg de selectie voor de ronde bekend.

Matthews reed eerder dit seizoen de Giro d'Italia en past dus voor de tweede grote ronde van het seizoen. "Na de geweldige ervaring van 2022 zal ik dit jaar de Tour de France niet rijden", schrijft de 32-jarige sprinter. "Ik kan niet wachten om mijn teamgenoten aan te moedigen."

Vorig jaar schreef Matthews nog de veertiende etappe op zijn naam en boekte daarmee zijn vierde ritzege in 'La Grande Boucle'. Hij startte in zijn carrière zeven keer eerder in Frankrijk en mocht bovendien in 2017 de puntentrui mee naar huis nemen.

Het is nog onbekend wie er namens Jayco AlUla wél naar Frankrijk gaan. Door de afwezigheid van Matthews ligt het voor de hand dat de ploeg in de sprint op Dylan Groenewegen mikt. Simon Yates is normaal gesproken de klassementsrenner.

Matthews volgt met zijn afmelding het voorbeeld van Primoz Roglic, die maandag ook bevestigde dat hij niet aan de Tour zal deelnemen. De Sloveen gaat waarschijnlijk wel van start in de Vuelta. Jonas Vingegaard, die de Tour vorig jaar won, is de kopman van Jumbo-Visma.

Volg het belangrijkste wielernieuws Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen in de wielersport Blijf met meldingen op de hoogte

Uno-X hoopt met Kristoff op succes

Alexander Kristoff is wél van de partij in Frankrijk. De 35-jarige Noor is veruit de bekendste naam in het achtkoppige keurkorps van Uno-X. De Noorse formatie bestaat uit zes Noorse en twee Deense renners.

Kristoff begint aan zijn tiende Tour en won vier keer een etappe. Hij schreef ook Milaan-San Remo (2014), Gent-Wevelgem (2019) en de Ronde van Vlaanderen (2015) op zijn naam. In 2012 veroverde hij olympisch brons in de wegwedstrijd.

Kristoff is van origine een sprinter, maar dat is deze Tour niet zijn enige rol. "Hij is kopman en wegkapitein ineen", zei algemeen directeur Jens Haugland van Uno-X dinsdag bij de presentatie van de Tour-ploeg. De Noren Rasmus Tiller en Tobias Halland Johannessen werden ook genoemd als speerpunten.

Uno-X is al jaren actief in het wielrennen, maar mag nu voor het eerst meedoen aan de Tour. Die begint op zaterdag 1 juli met een heuvelrit met start en finish in het Spaanse Bilbao. De laatste etappe is op zondag 23 juli.

Tour-ploeg Uno-X Alexander Kristoff (Noorwegen), Tobias Halland Johannessen (Noorwegen), Rasmus Tiller (Noorwegen), Jonas Gregaard (Denemarken), Anthon Charmig (Denemarken), Torstein Traeen (Noorwegen), Søren Waerenskjold (Noorwegen) en Jonas Abrahamsen (Noorwegen).