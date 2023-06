Wielerliefhebbers kijken reikhalzend uit naar een nieuwe strijd tussen topfavorieten Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar in de Tour de France van 2023. Of kan een andere renner voor een grote verrassing zorgen? NU.nl zet de favorieten op een rij.

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma)

Door zijn sensationele Tour-zege van 2022 is Vingegaard een superster in het wielrennen, maar zo zal hij zich nooit gedragen. "Natuurlijk zijn er het afgelopen jaar dingen veranderd in mijn leven", zei de 26-jarige Deen voor dit seizoen. "Maar ik ben nog steeds dezelfde Jonas. Ik blijf een stil en gereserveerd persoon."

De kopman van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma start zaterdag in Bilbao als de topfavoriet aan de Ronde van Frankrijk. Vingegaard reed dit jaar vier (etappe)koersen en won er drie (Gran Camiño, Ronde van Baskenland en Critérium du Dauphiné). In Parijs-Nice werd hij derde, achter Pogacar. De Sloveen lijkt de enige renner die een tweede Tour-zege op rij van Vingegaard kan verhinderen.

Jonas Vingegaard maakte drie weken voor de Tour veel indruk in het Critérium du Dauphiné. Foto: AFP

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

Hoe gaat het met de linkerpols van Pogacar? Dat is de belangrijkste vraag voor de 110e editie van de Tour de France. De 24-jarige Sloveen liep in Luik-Bastenaken-Luik bij een val op hoge snelheid twee breuken op in het gewricht. De fractuur in zijn scheepvormig handwortelbeentje - een bot tussen duim en pols - moest geopereerd worden.

Die operatie was op 23 april, precies 69 dagen voor de start van de Ronde van Frankrijk. "Mijn pols zal tijdens de Tour misschien nog niet helemaal de oude zijn", zei Pogacar begin juni bij een digitaal persmoment. "Maar ik heb mijn pols niet nodig om te fietsen."

De gebroken botjes in de pols van Pogacar herstellen goed en hij mag sinds eind mei weer buiten trainen. Is dat genoeg voor revanche op Vingegaard, nadat de Deen in de Tour van vorig jaar bijna drie minuten voorsprong had in het eindklassement? Bij de enige confrontatie dit jaar tussen de twee toprenners - in maart in Parijs-Nice - was Pogacar duidelijk beter. Als hij die vorm nu weer heeft, belooft het de komende drie weken een epische strijd met Vingegaard te worden.

Jai Hindley (BORA-hansgrohe)

Mede door de afwezigheid van Primoz Roglic en Remco Evenepoel - zij kozen dit jaar voor de Giro d'Italia - is de 27-jarige Jai Hindley een van de weinige winnaars van een grote ronde op de startlijst. De Australiër was vorig jaar de beste in de Ronde van Italië. De nummer vier van de Dauphiné startte opvallend genoeg nog nooit in de Tour, maar hij droomt al heel lang van een podiumplek in de belangrijkste koers ter wereld.

David Gaudu (Groupama-FDJ)

Bij Groupama-FDJ wordt al maanden meer geruzied dan hard gefietst. De laatste aflevering van de Franse soap begon toen teambaas Marc Madiot bekendmaakte dat klimmer Thibaut Pinot wél in de Tour zal starten en topsprinter Arnaud Démare níét.

Démare speelt vaker (ongewild) de hoofdrol in relletjes bij Groupama-FDJ. Begin dit jaar lekte een chatgesprek uit, waarin David Gaudu zonder omwegen zei dat hij de sprinter niet in de Tour-selectie wilde. De 26-jarige Gaudu - vorig jaar knap vierde in de Ronde van Frankrijk - heeft zijn zin gekregen, al heeft hij nu een ander probleem. De populaire Pinot zou een bedreiging kunnen worden voor zijn kopmanschap, zeker nadat Gaudu deze maand slechts dertigste werd in de Dauphiné.

Mikel Landa (Bahrain Victorious)

Voor Bahrain Victorious is wielrennen even niet zo belangrijk. De ploeg van de Nederlander Wout Poels rouwt om de dood van Gino Mäder, die overleed na een valpartij in de Ronde van Zwitserland. Bahrain Victorious trok zich na het tragische nieuws terug uit de Zwitserse WorldTour-koers, maar zal wel starten in de Tour.

Met Mikel Landa heeft de formatie uit Bahrein een van de meest ervaren klassementsrenners als kopman. De 33-jarige Bask begint zaterdag in zijn thuisregio aan zijn negentiende grote ronde. De klimmer eindigde tussen 2017 en 2020 vier keer op rij in de top zeven van de Tour en hoopt nu op zijn eerste podiumplek.

Mikel Landa start voor het eerst sinds 2020 in de Tour. Foto: GEt

Romain Bardet (Team DSM-Firmenich)

Ook Team DSM-Firmenich, de tweede Nederlandse ploeg in de Tour, heeft een buitenlandse kopman. Romain Bardet is geen Vingegaard, maar de 32-jarige Fransman is wel bijna altijd goed in zijn thuisronde. In negen deelnames aan 'La Grande Boucle' eindigde hij twee keer op het podium (tweede in 2016, derde in 2017) en zes keer in de top tien.

Favorieten puntenklassement Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck)

Wout van Aert (Jumbo-Visma)

Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty)

Mads Pedersen (Lidl-Trek)

Caleb Ewan (Lotto Dstny)

Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla)

Fabio Jakobsen (Soudal Quick-Step)

Enric Mas (Movistar)

Enric Mas kampte in de Tour van vorig jaar met een groot probleem: een van de beste klimmers van het peloton durfde na meerdere valpartijen niet meer te dalen. "Het was een ramp. Het leek soms wel alsof ik voor het eerst op een fiets zat", zei de 28-jarige Spanjaard eind vorig jaar tegen Cyclingnews.

Mas moest de Tour voor de negentiende etappe verlaten vanwege een positieve coronatest. Vervolgens werd hij voor de derde keer in zijn carrière tweede in de Vuelta a España. Ook bracht hij een documentaire uit waarin hij openlijk vertelde over hoe hij met hulp van een psycholoog en een daalcoach van zijn angst was afgekomen. "Nu wil ik een grote ronde winnen", zei Mas tegen Rouleur.

Daan de Ridder is wielerverslaggever Daan gaat voor de zevende keer de Tour de France verslaan voor NU.nl. Lees hier meer verhalen van Daan.

Daniel Martínez/Egan Bernal/Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers)

Wie is in de Tour de kopman van INEOS Grenadiers? Dat is al dit hele seizoen een breinbreker voor wielervolgers. De rijkste ploeg van het peloton stond sinds 2012 bijna elk jaar met minimaal één renner op het eindpodium in Parijs; alleen in 2014 en 2020 lukte dat niet.

Vorig jaar was Geraint Thomas met een derde plek de podiumklant. De routinier koos dit seizoen voor de Giro (waarin hij tweede werd achter Roglic) en laat daardoor een leegte achter voor de Tour. Daniel Martínez leek de belangrijkste gegadigde voor het kopmanschap, maar de 27-jarige Colombiaan wacht al maanden op een aansprekend resultaat.

Oud-winnaar Egan Bernal is nog steeds niet volledig terug op niveau na zijn ernstige trainingsongeluk begin vorig jaar en voor de 22-jarige Carlos Rodríguez lijkt een hoofdrol in de Tour nog iets te vroeg te komen. Tom Pidcock, vorig jaar ritwinnaar op Alpe d'Huez, is de wildcard van INEOS.

Favorieten bergklassement Thibaut Pinot (Groupama-FDJ)

Giulio Ciccone (Lidl-Trek)

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma)

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

Sergio Higuita (BORA-hansgrohe)

Felix Gall (AG2R)

Warren Barguil (Team Arkéa Samsic)

Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step)

Outsiders

Ben O'Connor (AG2R) eindigde in 2021 als vierde in de Tour en wil nu weer in de top vijf eindigen. Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) en Simon Yates (Team Jayco AlUla) wonnen al eens een grote ronde, maar lijken die vorm momenteel niet te hebben.

Giulio Ciccone (Lidl-Trek) stond de afgelopen jaren bekend als een rittenkaper in bergetappes, maar de 28-jarige Italiaan rijdt dit seizoen ook goede klassementen. Zijn zes jaar jongere ploeggenoot Mattias Skjelmose stuntte deze maand met winst van de Ronde van Zwitserland en wil nu ook in de Tour verrassen. Felix Gall (AG2R) was de andere surprise van de Zwitserse koers, maar een topklassement in de Tour lijkt nog wat te veel gevraagd voor de Oostenrijkse klimmer.

Tour de France 2023 De 110e Tour de France begint zaterdag 1 juli met een lastige etappe in Spaans Baskenland, met start en finish in Bilbao. De ronde eindigt op zondag 23 juli in Parijs.