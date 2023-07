Van der Poel toont topvorm in België: 'Alles gaat perfect richting de Tour'

Delen via E-mail

Mathieu van der Poel schreef zaterdag met een indrukwekkende solo de koninginnenrit van de Ronde van België op zijn naam. De 28-jarige Nederlander bewees in topvorm te zijn richting de start van de Tour de France over twee weken.

"Het was helemaal niet de bedoeling om op 36 kilometer van de finish al alleen te gaan", zei Van der Poel na zijn zege in de vierde etappe. In de rit met liefst 3.200 hoogtemeters verpulverde de renner van Alpecin-Deceuninck de concurrentie met een lange solo.