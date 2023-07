Van Aert stapt uit de Tour de France zodra zijn vrouw bevalt van tweede kind

Wout van Aert is bereid om komende zomer uit de Tour de France te stappen als zijn vrouw Sarah De Bie bevalt. "Ik wil de geboorte van ons kindje absoluut niet missen" , zei de Belg van Jumbo-Visma maandag.

"Ik houd er rekening mee dat ik in de Tour elk moment naar huis kan gaan", zei Van Aert voor de start van de tweede etappe van de Ronde van Zwitserland. "Ik wil de geboorte van ons kindje absoluut niet missen."

Van Aerts vrouw is uitgerekend in de zomer, vlak na de Tour de France en ruim voor het WK wielrennen in Glasgow. De Tour de France gaat op 1 juli van start in de Spaanse stad Bilbao en duurt tot en met 23 juli. Samen hebben Van Aert en zijn vrouw al een zoontje: Georges (2).

Dat de 28-jarige Van Aert bereid is om de Tour op te geven voor de geboorte van zijn tweede kind, wil volgens hem niet zeggen dat hij minder ambitieus is voor de grootste wielerwedstrijd ter wereld. De Belg had eerder al aangekondigd dat hij voor ritzeges gaat.

Van Aert bereidt zich momenteel in de Ronde van Zwitserland voor op de Tour. De alleskunner moest het in het voorjaar doen met ereplaatsen in de grote monumenten, mede doordat hij op een beslissend moment lek reed in Parijs-Roubaix. Zondag werd hij derde in de openingstijdrit in Zwitserland.