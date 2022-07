Nog 38 km - Op kop van het peloton is Jumbo-Visma hard aan het werk, om het verschil minimaal te houden. De eerste renster in de buurt van Vos in het algemeen klassement is Ruby Roseman-Gannon. Zij moet 3 minuten en 15 seconden eerder finishen dan de kopvrouw van Jumbo-Visma om de gele trui te veroveren.