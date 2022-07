Jumbo-Visma heeft 779.750 euro aan prijzengeld verdiend in de Tour de France. De Nederlandse ploeg is daarmee met afstand de best verdienende formatie geworden.

Jonas Vingegaard greep de eindzege in de Tour en die prestatie alleen al leverde 500.000 euro op. Daarbij bleef het niet voor de Nederlandse ploeg. De Deen won ook het bergklassement, terwijl Wout van Aert de groene trui pakte.

Onderweg boekte de ploeg liefst zes ritzeges: drie voor Van Aert, twee voor Vingegaard en een voor Christophe Laporte.

UAE Team Emirates eindigde op gepaste afstand als tweede in het geldklassement. De formatie van Tadej Pogacar verdiende 322.960 euro en bleef daarmee het INEOS Grenadiers van kopman Geraint Thomas (240.610 euro) voor.

De hekkensluiter in het geldklassement is Astana, dat slechts 15.000 euro bij elkaar fietste. Daarmee deed de Kazachse equipe het nog iets slechter dan Lotto Soudal (15.140 euro).

De 109e editie van de Tour de France eindigde zondagavond met een zege van de Belg Jasper Philipsen.

Ploegen met meeste prijzengeld in de Tour de France 1. Jumbo-Visma - 779.750 euro

2. UAE Team Emirates - 322.960 euro

3. INEOS Grenadiers - 240.610 euro

4. Groupama-FDJ - 143.860 euro

5. Bora-hansgrohe - 95.440 euro

