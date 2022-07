Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen grepen zondagavond naast de zege in de afsluitende Tour de France-etappe. Eerstgenoemde finishte achter de overtuigende winnaar Jasper Philipsen nog als tweede, maar Jakobsen kon tot zijn grote teleurstelling niet eens meesprinten.

"Ik kwam te vroeg op kop", zei Groenewegen bij de NOS. "Daar baal ik van. Maar als je ziet waar onze ploeg vandaan komt, dan kan ik na zeven maanden toch wel tevreden zijn", zei de sprinter van Team BikeExchange, die drie weken geleden zegevierde in de derde etappe.

Jakobsen kon zich helemaal niet met de sprint bemoeien en passeerde als dertiende de meet in Parijs. "Mijn ketting liep eraf", treurde hij. "Ik ben een sprinter, maar hier in Parijs heb ik niet gesprint. Dat is dikke vette pech."

De renner van Quick-Step Alpha Vinyl triomfeerde in de tweede rit, maar bleef daarna droogstaan. "Ik heb een etappe gewonnen hier. Maar ik heb eigenlijk maar drie kansen gehad in deze Tour. Dan is het heel vervelend als je hier geen kans krijgt. Het gaat nog wel een tijdje duren voordat ik dit heb verwerkt. Er zijn ergere dingen, maar ik ben hier heel verdrietig van."

Dylan Groenewegen kwam duidelijk tekort ten opzichte van Jasper Philipsen. Foto: Getty Images

Zege in Parijs kers op taart voor Philipsen

Voor Philipsen ging met zijn triomf een grote wens in vervulling. "Hier winnen is de droom van elke sprinter", zei hij. "Ik ben supertrots en dankbaar."

De Belg, die eerder al zegevierde in de vijftiende etappe, zette de concurrentie op fietslengtes achterstand. "Het verliep ideaal voor mij. Ik zat in een goede positie achter Groenewegen, die vroeg op kop kwam. Ik kon lang in zijn wiel blijven. Het zal even tijd kosten om dit te beseffen. Dit is de kers op de taart. Het kan niet beter."

