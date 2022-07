Jumbo-Visma was zeven jaar geleden het minst succesvolle team op het hoogste niveau van het wielrennen. Zondag won de formatie met Jonas Vingegaard de Tour de France, als eerste Nederlandse ploeg sinds 1980. Een indrukwekkende opmars in vier delen.

Het dieptepunt

Het seizoen is al meer dan vier maanden bezig als Moreno Hofland op 2 mei 2015 in de tweede etappe van de Ronde van Yorkshire naar de winst sprint en LottoNL-Jumbo de eerste zege van jaar bezorgt. Het Nederlandse team hoorde lang bij de beste ploegen van het peloton, maar is nu een van de slechtste. De zegeteller stokt in 2015 op zes, duidelijk het kleinste aantal van de zeventien WorldTour-formaties.

Het dramatische jaar kent zijn oorsprong in 2012, toen Rabobank vanwege de dopingperikelen in de wielersport besloot om na zeventien jaar te stoppen als hoofdsponsor. Via Blanco Pro Cycling (eerste helft van 2013) en een kort uitstapje als Belkin (tweede helft van 2013 en 2014) vindt het team met Lotto en Jumbo twee stabiele hoofdsponsors, maar de jaren van (financiële) onzekerheid kunnen niet meer gecamoufleerd worden in de wedstrijden.

Voor de ploegleiding is het duidelijk dat het tijd is voor grote veranderingen. "We hebben heel kritisch naar onszelf gekeken en geconcludeerd dat dingen echt niet goed gingen", zei Merijn Zeeman in 2019.

Zeeman wordt gepromoveerd tot sportief directeur en krijgt daarmee de leiding over het plan dat van LottoNL-Jumbo weer een topploeg moet maken. "De allerbelangrijkste stap was dat het team echt één geheel moest zijn", zei de Noord-Hollander drie jaar geleden. "En dan bedoel ik renners én staf. Iedereen moest aanhaken. Vervolgens hebben we veel veranderd op het gebied van training, voeding, planning, de manier van coaching; eigenlijk alle aspecten die prestatiebepalend zijn."

Aantal zeges per jaar 2012 (Rabobank): 23

2013 (Blanco/Belkin): 38

2014 (Belkin): 23

2015 (Lotto-Jumbo): 6

2016 (Lotto-Jumbo): 19

2017 (Lotto-Jumbo): 26

2018 (Lotto-Jumbo): 33

2019 (Jumbo-Visma): 51

2020 (Jumbo-Visma): 23 (coronajaar)

2021 (Jumbo-Visma): 43

2022 (Jumbo-Visma): 33 (tot en met 24-7)

De kentering

Zeeman noemt zichzelf wel een 'andersdenker'. Hij kwam bij Skil-Shimano - de ploeg waarvoor hij tussen 2008 en 2012 werkte en die nu Team DSM heet - al met ideeën die hij uit andere sporten haalde. Zijn favoriete coach is Phil Jackson, de Amerikaan die liefst elf keer kampioen werd in de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie NBA.

"Ik wil mezelf zeker niet vergelijken met Jackson", zei Zeeman twee jaar geleden in gesprek met NU.nl. "Maar ik probeer net als hij te lezen wat ieder individu in het team nodig heeft en niet alleen maar rigide vast te houden aan teamregels. Natuurlijk zijn er kaders binnen een ploeg, maar de individuele vrijheid is ook belangrijk. En het allerbelangrijkste is dat er geen eilandjes zijn in je ploeg."

Jackson is niet de enige inspiratiebron voor Zeeman als hij in 2015 samen met zijn collega's een plan formuleert dat LottoNL-Jumbo uit het dal moet krijgen. De sportief directeur doet een uitgebreide studie van teams van binnen en buiten het wielrennen. Extra aandacht is er voor Team Sky (het huidige INEOS Grenadiers), de Britse ploeg die tussen 2012 en 2019 zeven keer de Tour de France wint. Dat is het niveau waar Zeeman met zijn ploeg ook naartoe wil.

Een goed plan is mooi, maar de belangrijkste factor is de kwaliteit van de renners. En LottoNL-Jumbo slaat eind 2015 een belangrijke slag op de transfermarkt door de onbekende Sloveen Primoz Roglic en de jonge Amsterdamse sprinter Dylan Groenewegen aan te trekken. De twee aanwinsten bezorgen de Nederlandse formatie samen twaalf zeges in 2016. Met een totaal van negentien overwinningen is de kentering ingezet.

Dylan Groenewegen wint in 2016 elf keer voor LottoNL-Jumbo. Dylan Groenewegen wint in 2016 elf keer voor LottoNL-Jumbo. Foto: Getty Images

Het trauma

Als het wielerseizoen 2020 na een lange coronapauze hervat wordt, maakt Jumbo-Visma - zoals de ploeg inmiddels heet - in de kleine Franse etappekoers Tour de l'Ain meteen duidelijk wat de intenties zijn voor de rest van het jaar. In de zware slotrit naar de top van de Grand Colombier domineert de Nederlandse ploeg en wint Roglic. "Nu kan ik me een beetje voorstellen hoe ze zich bij INEOS al jaren moeten voelen", zegt Tom Dumoulin met een grote glimlach.

Niet INEOS, maar Jumbo-Visma is de nieuwe standaard in het wielrennen. De Nederlandse formatie sloot 2019 af met liefst 51 overwinningen, met als hoogtepunt de eerste eindzege van Roglic in de Vuelta a España.

Bijna alles wat Zeeman en zijn collega's eind 2015 wilden bereiken met hun plan, is bereikt. Behalve de allergrootste prijs in het wielrennen: het winnen van de Tour. Roglic begint aan het einde van de zomer van 2020 als de favoriet aan de Ronde van Frankrijk en hij lijkt te slagen in zijn missie, tot hij in de voorlaatste etappe, een klimtijdrit, uit de gele trui wordt gereden door zijn 21-jarige landgenoot Tadej Pogacar.

Primoz Roglic wordt getroost door Tom Dumoulin en Wout van Aert nadat hij de Tour-zege van 2020 heeft verspeeld. Primoz Roglic wordt getroost door Tom Dumoulin en Wout van Aert nadat hij de Tour-zege van 2020 heeft verspeeld. Foto: Getty Images

De heerschappij

Het trauma van 2020 dreunt lang door bij Jumbo-Visma. "Ik heb er de afgelopen jaren elke dag wel aan gedacht", zei Zeeman zondag tegen persbureau ANP. "Maar dat is nu verleden tijd."

Zijn ploeg domineert de 109e editie van de Tour de France op alle vlakken. Het eindrapport na drie weken fietsen: de gele trui (Vingegaard), de groene trui (Wout van Aert), de bolletjestrui (Vingegaard), de superstrijdlust (Van Aert) en zes ritzeges.

"Iedereen weet waar dit team vandaan is gekomen", zegt Vingegaard nadat hij in de voorlaatste etappe zijn eindzege officieus heeft veiliggesteld. "Ik vind het heel speciaal dat ik deel mag uitmaken van dit project en van deze ploeg. Ik ben ontzettend trots op hoe wij het met het hele team gedaan hebben."

Voor Zeeman komt er zondag in Parijs een einde een "mega-intense tijd". "Ik ben nu even helemaal leeg en moet alles laten bezinken", zegt hij. "Maar er zal vanzelf weer ruimte ontstaan voor nieuwe doelen."

